ЗакС Петербурга попросит Мишустина отменить льготы при приеме в детсады детей мигрантов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой привести в соответствие право иностранцев на места в детских садах с исполнением обязанностей по социальному страхованию. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Согласно инициативе, право отдать детей в детские сады должно быть только у тех мигрантов, кто социально застрахован и работает официально. Сейчас, указывают авторы законопроекта, многодетные семьи иностранцев имеют несправедливое преимущество при зачислении детей в дошкольные учреждения.

«Точечные изменения миграционного законодательства, а равно ужесточение юридической ответственности не приведут к качественному улучшению состояния миграционной сферы и формированию отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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