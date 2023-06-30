Столица по-уральски

Исторически сложилось, что Екатеринбург является центром, аккумулирующим вокруг себя крупные промышленные предприятия страны. Однако с развитием малого и среднего бизнеса экономика города перестроилась на другие направления. Сейчас Екатеринбург стал не только промышленным центром Урала, но и центром делового туризма и крупной торговой точкой с развивающимися индустриями строительства и IT-технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1807 году Екатеринбург — единственный в России — получил статус горного города

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В 1807 году Екатеринбург — единственный в России — получил статус горного города

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Город одного завода

Екатеринбург, названный в честь императрицы Екатерины I, был основан Василием Татищевым и Вильгельмом де Генниным в 1723 году. Его официальным днем рождения считается 18 ноября. В этот день в цехах железоделательного завода, заложенного по указу императора Петра I на берегах реки Исеть, был осуществлен пробный пуск боевых молотов. «Екатеринбург возник как город-завод, то есть сугубо производственная территория, и в таком виде он развивался очень долго. В XVIII и XIX веках это был город для производства»,— рассказал директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), доктор экономических наук Максим Марамыгин.

Развиваясь как административный центр горнозаводской промышленности Урала и Сибири, Екатеринбург концентрировал внутри и вокруг себя значимые для региона и всей страны предприятия. Одним из самых старых заводов Екатеринбурга можно считать Верх-Исетский завод, который был основан в 1726 году. Сейчас на его базе действует ВИЗ-Сталь — крупнейший российский производитель трансформаторной стали. В начале XX века в городе располагался механический завод Ятеса, производивший паровые машины, суконная фабрика братьев Макаровых, пивоваренный завод братьев Злоказовых. Во второй четверти прошлого века в Екатеринбурге появляются новые крупные заводы, которые и по сей день являются основой промышленной мощности города: Уральский завод тяжелого машиностроения, Уралэлектромашина, Уральский турбомоторный завод, Уралмашзавод, Уралхиммаш, НПО автоматики, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина и другие.

По словам научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН Владимира Микитюка, Екатеринбург не уступал таким уездным городам, как Пермь, Уфа, Оренбург и Вятка, и обладал огромным торгово-промышленным потенциалом, значение которого выходило далеко за пределы города. А когда в начале прошлого века получил распорядительные функции, стал привлекать управленцев и стимулировать развитие экономики.

С опорой на предпринимателей

Производством товаров народного потребления часто занимались купцы. Им принадлежали салотопенное, мыловаренное, кожевенное производства, мучные мельницы, они торговали мясом и скотом, а также выполняли подряды на перевозку металлов. Многие магазины в городе были не просто розничные, а оптово-розничные, и обслуживали довольно крупную часть Пермской губернии.

Развитие предпринимательства в Екатеринбурге, считает Максим Марамыгин, тормозил тот факт, что город не был губернским, а входил в состав Пермской губернии, где находились все распорядительные функции и, следовательно, основные потребители услуг сервиса. «Первый всплеск экономики сервиса, которая делает город широким, произошел в конце XIX века, когда стали появляться театры (первый Городской театр открылся в 1843 году). В Екатеринбурге стала развиваться культурная сфера, которая во многом способствует развитию интеллектуального капитала»,— пояснил эксперт. Тогда же начинает развиваться транспорт, открываются представительства ведущих отечественных и зарубежных торгово-промышленных фирм и отделения крупных коммерческих банков.

В 1873 году в Екатеринбург приехал Генрих Перетц и открыл мастерскую по изготовлению конфекциона (готовой одежды и белья), детского белья, женской и мужской одежды. «Постепенно вокруг его первой мастерской нарастает еще 15 разнообразных мастерских. Потом он открывает пухоочистительную фабрику. За продукцией Перетца ехали с разных территорий, а отдельные вещи даже отправлялись в царскую семью — такое высокое было качество»,— рассказал Владимир Микитюк.

История дореволюционного Екатеринбурга также неразрывно связана с фамилией купцов Агафуровых. Они стали известны не только своей успешной торговлей, но и активным участием в общественной и благотворительной жизни города. Благодаря торговле фруктами и табаком в 1870-е годы свидетельство купца второй гильдии получил Хисаметдин Агафуров, положивший начало купеческой династии. Его старшие сыновья Камалетдин и Зайнетдин расширили бизнес отца. В 1884 году они основали известный торговый дом «Братья Агафуровы». Братья Агафуровы успешно вели торговлю, продавая в своих магазинах золотые и серебряные изделия, часы, парфюмерию, принадлежности для охоты, обувь и канцелярские товары. К 1903 году у торгового дома появились отделения в Перми, Тюмени и на Ирбитской ярмарке. Позже магазины открылись в Москве и Варшаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в городе работает 233 крупных и средних организации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сегодня в городе работает 233 крупных и средних организации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После революции и Гражданской войны Екатеринбург находился в тяжелом положении: была разрушена инфраструктура, не работали предприятия, жители голодали. В период НЭПа в процесс товарообмена вовлекаются широкие массы населения, развивается частное кустарное производство. В 1925 году в Екатеринбурге было более 2,1 тыс. кустарей, в основном это было швейное, сапожное, пекарное дела и металлообработка. В 1931 году частная торговля в СССР была официально запрещена.

Вновь внимание фокусируется на предпринимательстве, сфере услуг и сервиса только после распада Советского Союза. «Особую точку в экономике сервиса мы получили при Аркадии Чернецком (глава Екатеринбурга с 1992 по 2010 год). В 1990-х годах даже шутка была, что Свердловск — это город Зеленозаборск, потому что кругом стояли деревянные заборы, покрашенные зеленой краской. Они ограждали территории заводов. Тогда Чернецкий сказал, что мы из города-завода Екатеринбурга сделаем туристический центр. И хоть намерение было воспринято обществом со смехом, он его сдержал»,— рассказал Максим Марамыгин. По его словам, развитие экономики сервиса помогло Екатеринбургу выйти из кризиса 2008–2012 годов. «Если брать три близких и очень похожих миллионника Урала — Пермь, Екатеринбург и Челябинск, — то первым и с минимальными потерями из кризиса вышел именно Екатеринбург. Гораздо позже и с гораздо большими потерями вышел Челябинск, который не развивал сервисную часть. Хуже всех было у Перми, в которой на тот момент вообще ничего развито не было»,— добавил эксперт.

Бизнес сегодня

Современный Екатеринбург — административный центр Свердловской области и Уральского федерального округа (УрФО). Он является четвертым по численности населения городом в России и самым компактным миллионником. Производственно-хозяйственную деятельность в Екатеринбурге осуществляют 233 крупных и средних организации. Из них добычей полезных ископаемых занимается пять организаций, обрабатывающим производством —181 организация. В 2022 году объем отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям обрабатывающих производств составил 601,3 млрд руб., что на 17% выше показателей 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние годы в Екатеринбурге активно развивается сегмент HoReCa

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В последние годы в Екатеринбурге активно развивается сегмент HoReCa

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Несмотря на производственный потенциал, Свердловская область отстает в развитии наукоемких отраслей, которые способствуют развитию экономики, считает первый министр экономики в истории новой России, ученый-экономист Андрей Нечаев. «Свердловская область, которая всегда гордилась своим промышленным потенциалом, с точки зрения наукоемких отраслей демонстрирует цифры ниже средних показателей по стране. А лидером здесь является Новгородская область»,— отмечал господин Нечаев на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

По его словам, серьезную опасность представляет курс на мобилизационную экономику и концентрацию усилий на военно-промышленном комплексе (ВПК). «В этом смысле показателен крах СССР. Тогда произошло обрушение потребительского рынка, возник дефицит товаров, цены выросли на 90%. Выходу из кризиса способствовали либерализация цен, разрешение свободы торговли и появление фондового рынка»,— пояснил Андрей Нечаев. Он считает, что «огосударствление» экономики тормозит рост производительности труда и блокирует технологическое развитие в то время, как инновации может привнести малый и средний бизнес (МСБ).

По мнению Максима Марамыгина, предпринимательство в Екатеринбурге еще развивается, а его взаимодействие с производственным сектором позволяет городу демонстрировать экономическую устойчивость: «Такое объединение играло в позитив в разные периоды истории становления города».

В администрации Екатеринбурга подчеркивают, что МСБ вносит значительный вклад в развитие городской экономики, обеспечивая достаточно высокую занятость и стабильность доходов населения. По состоянию на начало года в Екатеринбурге зарегистрировано 120,1 тыс. субъектов МСБ. Наибольшее количество субъектов представлено в торговле (36%), профессиональной, научной и технической деятельности (11%) и строительстве (10%). Оставшаяся доля (по 8%) приходится на обрабатывающие производства, операции с недвижимостью, а также на транспортировку и хранение. Число самозанятых за год выросло на 60,2%, достигнув 85,8 тыс. человек. С учетом плательщиков налога на профессиональный доход общая численность занятых в сфере МСБ превысила 480 тыс. человек.

В последние годы в Екатеринбурге помимо промышленности активно развивается строительная отрасль, туризм и IT-сфера. Например, с 1988 года здесь существует IT-корпорация «СКБ Контур», которую называют «уральским Гуглом». В 2023 году она поднялась с 12-й на седьмую строчку в рейтинге самых дорогих компаний рунета, подготовленном Forbes. Ее стоимость оценили в $1,8 млрд. «СКБ Контур» планирует построить в Екатеринбурге IT-кластер с офисами, образовательным центром, скалодромом и парком для прогулок. Первые объекты должны появиться в 2026 году. Общая площадь территории под проект составляет 16,8 га. Гендиректор компании Михаил Сродных отметил, что данный проект дает возможность мощного развития базы не только для IT-сферы, но также для туристической и спортивной деятельности: «В рамках “Контур-Парка” мы собираемся создать скалодром. Убежден, что это еще будет достопримечательностью города и станет базой для развития этого спорта в городе».

На увеличение показателей внутреннего и въездного туризма оказали влияние геополитические факторы. Однако Екатеринбург и до этого привлекал туристов своим «богатым историческим наследием, уникальными памятниками архитектуры, истории, археологии, культуры и искусства, а также удивительной природой», говорится в Генеральном плане города до 2045 года. При этом для Екатеринбурга характерно сочетание различных видов туризма. К ключевым относится деловой туризм, культурно-познавательный туризм, в том числе промышленный, активный туризм и рекреация. Ранее руководитель уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев заявлял, что в первом полугодии 2022 года только на трех крупнейших площадках Екатеринбурга («Екатеринбург-Экспо», Ельцин-центр и «Синара Центр») провели 56 мероприятий, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2021 года. Сейчас в городе размещены четыре туристических информационных центра. Как следует из Генплана до 2024 года, в целях развития сети туристических направлений предлагается разместить 24 туристических информационных центра на территории Екатеринбургской агломерации, в том числе 16 в границах Екатеринбурга.

По словам господина Марамыгина, новый стандарт жизни в городе предполагает больше интереса к эмоциональному и интеллектуальному капиталу. «Сервис и обслуживание дает качество жизни. Будет качество жизни, которое предполагает не только качество цен, но и обстановку в городе: коворкинги, зоны прогулок, зоны отдыха, кафе, — тогда молодое поколение будет оставаться, а вместе с ним свежие идеи, которые будут привлекать свежий бизнес: новый, цифровой, кибербизнес»,— заключил эксперт.

Диана Сунагатуллина