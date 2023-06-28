«Йенс Столтенберг — умеренный политик»

Большинство стран НАТО высказались за то, чтобы Йенс Столтенберг сохранил пост генерального секретаря альянса еще на год. Информация пока неофициальная. Об этом сообщило норвежское издание VG со ссылкой на источники. Между тем западные СМИ практически уверены, что вопрос решен. Ранее, как утверждается, президент США Джо Байден лично обратился к главе сообщества с подобной просьбой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Столтенберг устраивает всех, включая Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Йенс Столтенберг, судя по всему, остается на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Несмотря на то, что сроки уже вышли и сам он несколько раз говорил о том, что хочет уйти, предпочел бы другую работу, а то и вовсе отдохнуть. Однако сначала президент США Джо Байден попросил его не торопиться с уходом, а позже и остальные члены альянса с этим согласились.

Информация, конечно, неофициальная, но, как это обычно бывает, очень близкая к истине. Контракт Столтенберга истекает 1 октября, и один раз он уже продлевался. В принципе ничего не мешает продлить его еще на 12 месяцев, ибо нет ничего более постоянного, чем временное. Здесь важно отметить, что все это по данным на сейчас. Что будет завтра, сказать сложно. Обстановка, как мы видим, меняется, причем достаточно быстро.

С другой стороны, сейчас такое время, что лучше не рисковать. Столтенберг — опытный и умеренный политик, он не является ястребом. Последний фактор наиболее актуален для союзников, поскольку есть мнения, что НАТО слишком пассивно в отношении Украины, а сидеть сложа руки, когда такое происходит, нельзя. Все это надо как-то сдерживать — в противном случае риски трагического и непредсказуемого сценария кратно возрастают.

То, что Столтенберг остается, по сути, означает консервацию блока. Хотя не секрет, что вся структура безопасности западного мира безвозвратно устарела, как и все действующие международные институты, и нуждается в реформации. Но, видимо, считается, что для реформ сейчас не время. Такую точку зрения можно понять и принять.

Между тем саммит альянса уже совсем скоро. Он открывается 11 июля в Вильнюсе. Главный вопрос — что делать с Украиной — не решен. Понятно, что принять ее сейчас нельзя, в таком случае угроза большой войны с Россией существенно возрастает. Но и отказать невозможно. Полумеры, скажем так, не способствуют укреплению авторитета блока. Это не очень хорошо — в первую очередь для нынешнего президента США, который идет на перевыборы. Джо Байден — лидер западного мира, с него и главный спрос.

Тем временем в Брюсселе прошли переговоры Йенса Столтенберга и премьера Эстонии Каи Каллас, которую называли одним из претендентов на высокий пост руководителя сообщества. Госпожа Каллас на совместной пресс-конференции обещала сюрприз относительно членства Киева в НАТО. Действующий генсек предпочел обойтись общими фразами, мол, партнеры сумеют найти вариант, который всех устроит.

И это наглядное свидетельство его умеренности и доказательство того, что он просто обязан остаться.

Собственно, и для России это вполне приемлемая фигура. Другой вопрос, что события развиваются очень стремительно, сюрпризы преподносит сама жизнь. И на это приходится оперативно реагировать, хотя порой и не хочется. И тогда становится уже не до умеренной позиции. Стабильности нет — ничего гарантировать никому нельзя.

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