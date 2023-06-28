Рабочая группа при правительстве РФ одобрила расширение ТОР «Саров»

Межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила территории опережающего развития «Саров» в Нижегородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, в состав ТОР будут включены участки как в закрытом городе Саров, так и за его пределами. Площадь будет увеличена почти в два раза – до 76 гектар. Большинство новых участков распределены между потенциальными резидентами. «На них будут размещены предприятия по производству запорной аппаратуры, железобетонных изделий, молочной продукции, безалкогольных напитков, шоколада. Также планируется создание медицинского центра. Инвесторы планируют вложить в реализацию этих проектов 1,8 млрд. руб. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды от деятельности новых предприятий в ближайшие 10 лет превысят 11 млрд. руб»,- отметил господин Поляков.

Как писал «Ъ-Приволжье», с момента создания ТОР за шесть лет в закрытую преференциальную зону удалось привлечь пять резидентов. Общий объем инвестиций составил 1% от плановых показателей эффективности. Региональные власти и АО «Атом-ТОР», которая управляет ТОР в городах ГК «Росатом» пытаются оживить инвестиционную деятельность в «Сарове» и привлечь новых резидентов. Для это часть ТОР будет вынесена за периметр закрытого города.

Андрей Репин