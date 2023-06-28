На форуме недвижимости в Казани команда «Неометрии» рассказала о работе с партнерами

Этот и другие тезисы озвучили на форуме лидеров рынка недвижимости «Фокус» в Казани представители федерального девелопера «Неометрия».

В частности, заместитель коммерческого директора компании Анна Сапегина отметила, что в тренде — вариативность условий и опции по совершению покупки в режиме онлайн.

«Основной тенденцией на рынке является запрос на экономию времени клиента. Застройщик и агент по недвижимости должны тщательно проработать все механизмы — от возможности удаленно ознакомиться с конфигурацией квартиры до продуманных финансовых инструментов по покупке. Также мы видим большой спрос на жилье с ремонтом и меблировкой, особенно в сочинских объектах. Люди хотят приехать в готовую квартиру и просто отдыхать, а не заниматься хозяйственными вопросами»,— рассказала Анна Сапегина.

Руководитель отдела по работе с партнерами в Сочи «Неометрии» Георгий Черняк в деталях рассказал о курортных проектах девелопера — в частности, о ЖК «Флора» и «Фрукты», а также гостиничном комплексе «Нескучный сад». И отметил, что главный курорт страны сегодня вызывает большой интерес как у покупателей жилья, так и у агентов по недвижимости, которые ценят возможность продавать действительно качественные и уникальные объекты.

Директор департамента по работе с партнерами «Неометрии» Виталий Степанов подробнее остановился на условиях работы для агентов по недвижимости и выгоде сотрудничества. По его словам, в компании действует программа «Neo Академия», в рамках которой доступен курс обучения для партнеров девелопера.

«Основные принципы нашей совместной работы — ценность репутации, честность, компетентность и помощь. Агенты по недвижимости, которые давно сотрудничают с "Неометрией", знают, что мы многое делаем для увеличения их продаж. И мы всегда рады новым партнерам»,— обратился к участникам форума Виталий Степанов.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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