В Ростове заключенному из Ставрополя ужесточили срок за присягу террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал заключенного из Ставрополя Никиту Поцелова виновным в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По приговору суда, мужчина отправится в заключение на десять лет и шесть месяцев, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, отбывая наказание в исправительном учреждении в Ставрополе, мужчина 18 февраля 2021 года принял присягу на верность руководителю МТО «ИГ» («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация). Видео, запечатлевшее момент принесения присяги, заключенный отправил своим кураторам.

«В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности приговоров Кузьминского районного суда г. Москвы и настоящего приговора в виде лишения свободы на срок десять лет шесть месяцев в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме»,— сообщила пресс-служба суда.

Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Назарова