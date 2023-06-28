Выборгскому району Ленобласти предъявили претензии почти на 8 млн рублей из-за разлива нефтепродуктов

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора (СЗМУ) направило в администрацию Выборгского района Ленинградской области претензионное письмо о возмещении 7,8 млн рублей вреда, который был причинен почвам в микрорайоне «Кировский» в результате разлива нефтепродуктов летом минувшего года.

«Учитывая тот факт, что собственность на загрязненный земельный участок не разграничена, ущерб предъявлен для возмещения районной администрации»,— говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе СЗМУ, при осмотре загрязненного участка специалисты установили, что на площади свыше 700 кв. метров размещены нефтепродукты — как на поверхности, так и в подземных резервуарах. Территория также была захламлена шинами от большегрузов. Отобранные образцы отнесли к IV классу опасности — в них зафиксировано содержание нефтепродуктов, которое превышает 60%.

Росприроднадзор обязал местные власти устранить загрязнение территории, а сам участок рекультивировать.

Как рассказал областному порталу 47news глава района Валерий Савинов, администрация пока не получала претензии ведомства, однако по всем составленным актам работы ведутся и финансирование на них заложено.

Андрей Кучеров

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