В МЧС предупредили о сильных дождях в Ярославской области

В отдельных районах Ярославской области 29 июня ожидаются сильные дожди. Информацию об ухудшении погоды сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дождь с грозой

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Дождь с грозой

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В МЧС ссылаются на данные синоптиков Ярославского гидрометцентра и прогнозируют вероятность чрезвычайных ситуаций. В каких именно районах ожидается сильный дождь в ведомстве не уточняют.

В самом Ярославском ЦГМС днем в четверг прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами дождь. В Ярославле сильных дождей не прогнозируется. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха до +20. В гидрометцентре отмечают, что неблагоприятные метеоусловия и загрязнения не ожидаются. 30 июня и 1 июля в регион придут уже дожди с грозами.

Андрей Иванов