Токи зеленые

Ростовская область усилит позиции крупнейшего в стране генератора «зеленой» энергии. Об этом свидетельствуют заявления инвесторов, намеренных в ближайшее время построить в регионе новые электростанции, увеличив тем самым общую мощность объектов генерации энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) почти вдвое: с 610 МВт до 1 ГВт. Это случится, если в стране будут усилены меры поддержки ветропарков и производителей генерирующего оборудования, уверены опрошенные BG эксперты. Владимир Андреев,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2018 года по 2022-й в Ростовской области удалось локализовать 25% всех российских проектов в сфере ветроэнергетики

Фото: пресс-службы АО «Новавинд» С 2018 года по 2022-й в Ростовской области удалось локализовать 25% всех российских проектов в сфере ветроэнергетики

Фото: пресс-службы АО «Новавинд»

По данным министерства промышленности и энергетики Ростовской области, с 2018 года российские и зарубежные инвесторы построили в регионе шесть ветроэлектростанций (ВЭС) совокупной мощностью 610 МВт. Общий объем инвестиций в эти проекты превысил 50 млрд руб. Кроме того, три завода (один в Таганроге и два в Волгодонске) производят компоненты для «ветряков».

В последние годы в России выросла новая индустрия — производство оборудования для ветропарков, отметил Игорь Бураков, генеральный директор областного Агентства инвестиционного развития (АИР), курирующего проекты «зеленой» энергетики. «Например, в Ростовской области вложили многомиллиардные инвестиции в новые заводы. Они выпускают продукцию, где доля отечественного уже сейчас достигает 70-80%, цель — приблизиться к 96-98%, — уточнил господин Бураков. — Сейчас эти предприятия нуждаются в дополнительном спросе как на внутреннем, так и на внешнем рынках».

Донское правительство и АИР занялись темой ветроэнергетики одними из первых в России. Для развития направления стали сотрудничать с отраслевыми лидерами — итальянской Enel, финским Fortum и АО «Новавинд» (ветроэнергетическим дивизионом ГК «Росатом»). В итоге, с 2018 года по 2022-й в Ростовской области удалось локализовать 25% всех российских проектов в сфере ветроэнергетики. «Мы уже достигли тех показателей, к которым страна планирует прийти только к 2035 году, — уверен Игорь Бураков. — Теперь ближайшая цель — дойти до установленной мощности ветроэлектростанций в 700 мегаватт (МВт), затем — до одного гигаватта (ГВт). Сейчас Ростовская область производит вдвое больше электроэнергии, чем потребляет. Благодаря развитой сетевой инфраструктуре (Дон) поставляет энергию в другие регионы и, потенциально, может ее экспортировать».

Не ветром единым

Для выполнения задачи по увеличению мощностей в регионе необходимо строить новые объекты, работающие на ВИЭ. Ранее ветропарки на юге запускались, в том числе,

и благодаря активному участию иностранных инвесторов. Но в 2022 году, из-за санкций ЕС и США, об уходе из России заявили такие крупнейшие игроки на ветроэнергетическом поле, как датская Vestas, финская Fortum и итальянская Enel. Они либо отказались от ранее заявленных проектов в рамках действовавших в стране СП, либо переложили их на плечи новых собственников таких предприятий. Былую активность сохранил, пожалуй, только «Новавинд», как крупнейший отечественный инвестор в альтернативную энергетику. В мае 2023 года «дочка» «Росатома» определилось с местом и сроками строительства в Ростовской области ветропарков суммарной мощностью 155 МВт, сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель губернатора Дона Игорь Сорокин. «По информации инвестора, проект по строительству ветропарка (будет реализован) на территории Морозовского района. Планируемый ввод в эксплуатацию — 2025 год. Размер инвестиций уточняется», — сказал, в частности, господин Сорокин (цитата по источнику).

Из информации областного правительства известно, что в июне 2021 года «Новавинд» ввел в регионе Марченковскую ВЭС мощностью 120 МВт. Инвестиции в объект составили 16,5 млрд руб. Следовательно, затраты на ветроэлектростанции совокупной мощностью 155 МВт могут превысить 20 млрд руб.

Игорь Сорокин пояснил, что инвестор частично заключил предварительные договоры аренды, идет подготовка к разработке документации по планировке территории (археология, топосъемка) и сбор исходных данных для проектирования.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новавинд» корпорация «Росатом» учредила в 2017 году, для консолидации ветроэнергетических активов, включая компании «ВетроОГК» и «ВетроОГК-2». В феврале 2018 года 49,5% «ВетроОГК» приобрела структура Газпромбанка, а в начале 2021 года Газпромбанк вошел и в капитал «ВетроОГК-2», получив также 49,5%.

На сегодняшний день «Новавинд» ввел в эксплуатацию 800 МВт ветроэнергетических мощностей. В основном, они расположены в Ставропольском крае, Адыгее и Ростовской области. Всего до 2027 года компания намерена построить в России ВЭС совокупной мощностью около 1,7 ГВт. «Проникновение ветра и солнца в энергетику нашего макрорегиона будет значительным, и к этому надо быть готовыми, — подчеркнул генеральный директор АО “Новавинд” Григорий Назаров. — Инвесторы — компании в России и в дружественных странах — в этот сегмент верят, идет активная конкуренция. Сегмент для промышленных компаний, для энергетических компаний привлекателен. Экспертное сообщество сохраняет консенсус и готово инвестировать. Все процессы, которые сейчас происходят — более чем актуальны и востребованы».

Например, востребованными остаются проекты строительства на юге новых солнечных электростанций (СЭС). В частности, компания «Юнигрин Регион» выиграла конкурс на строительство СЭС в Ростовской области — возле города Гуково. Согласно проекту мощность станции составит 24,9 МВт, плановый объем производства — 39 044 МВт*часов в год. По словам губернатора Дона Василия Голубева, строительство объекта займёт около двух лет, а общий размер инвестиций превысил 2 млрд руб. Губернатор добавил, что ток, который будет давать эта солнечная станция, планируется продавать на розничных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В таганрогское производство стальных башен для «ветряков» российские и зарубежный инвесторы вложили около 1,1 млрд руб.

Фото: windarseverstal.com В таганрогское производство стальных башен для «ветряков» российские и зарубежный инвесторы вложили около 1,1 млрд руб.

Фото: windarseverstal.com

По данным областного правительства, площадки для размещения будущих СЭС на Дону определили еще в марте 2021 года. Полгода спустя российское подразделение британской компании Raven совместно с российской ГК «Хевел» (специализируется на производстве оборудования для СЭС) в складском комплексе «Логопарк Дон» установили солнечную электростанцию мощностью 530 кВт. Более 1,3 тыс. гетероструктурных двусторонних солнечных модулей смонтировали на площади около 10 тыс. кв. м. Модули отличаются высокой эффективностью преобразования солнечного света в электроэнергию и работают как в пасмурную погоду, так и в условиях экстремальных температур: от -40°С до +85°С. «Учитывая географическое расположение и количество солнечных дней в году, установка локальных мини-станций на донских предприятиях и складских помещениях может стать отличной тенденцией, — заявил на осмотре объекта первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко. — Солнечная энергетика по праву считается одной из самых экологически чистых и даже в условиях таких небольших станций окажет на экоклимат региона положительный эффект».

По мнению председателя правления Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игоря Брызгунова, спрос на «зеленую» энергию только усиливается. «Это происходит, в том числе, и в дружественных России странах, которые хотят получать более экологичные товары, с пониженным углеродным следом, ужесточают экологические требования, — пояснил эксперт. — Для того чтобы не потерять перспективные рынки, мы должны самостоятельно развивать производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и, соответственно, необходимое для создания такой генерации энергетическое машиностроение».

Новые производства вытянут отрасль

Господин Брызгунов заметил, что санкции против России проявили слабые места отечественной ветроэнергетики, главное из которых — технологическая зависимость отечественных компаний от западных партнеров и отсутствие у наших производителей компонентов для «ветряков» прав на интеллектуальную собственность. «Например, в случае с “Вестас Рус” изначально локализация датского производства не предполагала передачу таких прав, что является серьезным просчетом, — уверен глава РАВИ. — Из-за этого уход Vestas из России воспринимался не как приостановка в Ульяновске завода, созданного при участии датской компании, а как ликвидация такого производства».

Но в текущем году ситуация стала меняться к лучшему. В марте представители «Росатома» заявили о том, что госкорпорация вложит более 2 млрд руб. в производство лопастей для собственных ветроэлектростанций (ВЭС). И произойдет это в Ульяновске — на территории бывшего завода датской Vestas. Завод лопастей инвестор планирует запустить в 2025 году, что позволит полностью отказаться от лопастей индийской GE, которая, по мнению экспертов, давала «серьезно низкие цены». «Юматекс» (композитный дивизион «Росатома») будет выпускать в Ульяновске по 360–380 лопастей для собственных проектов ВЭС, которые реализует «НоваВинд», а это значит, что первые отечественные лопасти могут появиться на ветроэнергетических установках (ВЭУ) нового объекта компании в Ростовской области. Любопытно, что несколько лет назад «Юматекс» планировал организацию производства лопастей на базе завода «Атоммаш» в Волгодонске. Но затем проект заморозили, а потом и вовсе отказались от его реализации, посчитав это на тот момент нецелесообразным.

Сам «Новавинд» также является производителем оборудования для ВЭС: еще в 2018 году компания запустила в одном из цехов «Атоммаш» завод мощностью 100 комплектов в год. В каждый комплект входят гондола, генератор, ступица и платформа основания башни «ветряка». В 2021 году мощность завода увеличили до 120 комплектов в год. Общий размер инвестиций в это предприятие составил около 2 млрд руб. В августе 2021 года Александр Корчагин (теперь уже прежний гендиректор «Новавинда») рассказывал южным СМИ о ближайших планах. Среди них — дальнейшее углубление локализации, экспорт услуг и оборудования, участие в программе ДПМ 2.0 (поддержка развития «зелёной» энергетики на период 2025-2035 годы) и переход на выпуск в Волгодонске более мощных ветроустановок — 4,5 МВт.

Еще один волгодонский завод — ООО «ВетроСтройДеталь» выпускает модульные стальные башни для ВЭУ. В августе 2020 года предприятие вышло на проектную мощность — 120 ед. в год. Объем вложений в этот производственный проект составил почти 1,3 млрд руб.

Третье предприятие, работающее на Дону в данном сегменте, это — таганрогский завод башен для ветрогенераторов «ВиндарСеверсталь». Предприятие заработало в декабре 2018 года благодаря усилиям ПАО «Северсталь», АО «Роснано» и испанской Windar Renovables S.L., которые заключили соглашение о создании этого СП. Общий объем вложений в проект составил около 1,1 млрд руб.

Уже по итогам первых 12 месяцев его выручка составила 3,1 млрд руб., прибыль превысила 400 млн руб. Хороших показателей удалось добиться за счет увеличения спроса на продукцию предприятия: в 2019 году основные заказчики активно строили ветропарки в России. При этом основной акцент делался на проекты в Ставропольском крае и Ростовской области.

В марте 2023 года стало известно, что «ВиндарСеверсталь» потерял более 600 млн руб. из-за разрыва отношений с датской Vestas. Она ушла из России из-за санкций Евросоюза, не заплатив таганрожцам за произведенное по ее заказу оборудование. Убыток составил почти 2/3 от выручки «ВиндарСеверстали» в 2022 году. Через Международный коммерческий арбитраж при ТПП России таганрогская компания пытается взыскать с бывшего партнера долг и неустойку на общую сумму 938 млн руб.

Поддержка с корректировкой

Производство оборудования для ВЭС и их строительство в России идут сейчас в рамках первой программы поддержки возобновляемой энергетики, рассчитанной на период 2014-2024 годы. Эта программа почти завершена. Вторая программа рассчитана на период 2025-2035 годы. Как и первая, она будет работать по механизму договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ), которые гарантируют инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка. Общий объем господдержки проектов второй программы составит 360 млрд руб.

По мнению Игоря Брызгунова, для успешного выполнения этой программы надо скорректировать меры поддержки инвесторов в ветропарки и производителей генерирующего оборудования. «В частности, необходимо освобождение от уплаты НДС проектов реализации электроэнергии по прямым двусторонним договорам на оптовом или розничном рынках, — сказал эксперт. — Это позволит снизить стоимость электроэнергии на некоторых проектах ветропарков до конкурентной величины в 4 руб. за 1 кВт•час. Еще одна мера — освобождение от уплаты налога на прибыль ВЭС, реализующих электроэнергию по прямым двусторонним договорам на оптовом или розничном рынках, до достижения срока окупаемости (то есть, на 6-7 лет). Также мы предложили ликвидировать верхний порог мощности в 25 МВт для ветропарков, реализующих энергию на розничном рынке, что сделает привлекательными для инвестора проекты строительства таких ВЭС в регионах РФ». Господин Брызгунов добавил, что для повышения уровня локализации производства ВЭУ в России необходима поддержка в виде безвозвратных субсидий на реконструкцию заводов. Это позволит увеличить степень локализации и существенно снизить стоимость ветрогенераторов. «Также надо предусмотреть налоговые каникулы для предприятий, производящих ветрогенераторы и компоненты для них, в части налогов на прибыль и на имущество. Действие льгот — до наступления срока возврата инвестиций. Это простимулирует освоение новых, прежде всего, отечественных технологий, создаст условия для производства компонентов, материалов и оборудования», — резюмировал глава РАВИ. Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев уверен, что в связи с возрастающей ролью ВИЭ в развитии мировой экономики надо было и в России формировать соответствующие технологические, научные и инженерные компетенции. И первая госпрограмма поддержки отрасли ДПМ ВИЭ, которая сейчас реализуется в РФ, этой задаче отвечает, добавил эксперт. «На ее первом этапе, который был, по сути, пилотным проектом, такие компетенции были созданы, — подчеркнул господин Жихарев в беседе с “Ъ”. — На втором этапе мы займемся развитием созданных компетенций. Надеемся к 2035 году увеличить объем производства локализованного оборудования и в четыре раза нарастить совокупную мощность ВИЭ в России. Объемы строительства будут составлять около 1 ГВт в год».

Алена Сидельцева