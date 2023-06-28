Почти каждый десятый ипотечный заемщик ВТБ в Поволжье оформил налоговый вычет онлайн

В текущем году в Поволжье 9% ипотечных заемщиков ВТБ оформили налоговый вычет онлайн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Всего заявки подали более 16 тыс. клиентов ВТБ из Приволжского федерального округа. Жители Саратовской, Самарской и Оренбургской областей используют налоговый вычет активнее остальных. В этих регионах выплату в режиме онлайн оформили 13%, 11% и 10% ипотечных заемщиков соответственно.

Всего в России более 50 тыс. клиентов ВТБ с начала года направили почти 120 тыс. заявок на получение имущественного вычета через ВТБ Онлайн. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Евгений Чернов