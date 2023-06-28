Kering Beaute объявили о покупке Creed

Нишевый французский бренд Creed присоединится к другим парфюмерным брендам Kering Beaute, таким как Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato и Qeelin. Creed был основан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году, во время правления короля Англии Георга III, и за время своего существования выпустил более 200 парфюмов, в том числе бестселлеры Aventus Cologne, Viking, Himalaya и Green Irish Tweed. Финансовые условия сделки не разглашаются, но отраслевые источники оценивают ее примерно в $1,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: creedboutique.com Фото: creedboutique.com