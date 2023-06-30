Деньги любят целеустремленных

В первом квартале 2023 года в Ростовской области кредитные обязательства малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличились до 212 млрд руб. против 163 млрд руб. в январе-марте 2022-го. Одна их главных причин такой активности — стремление предприятий и фирм занять ниши, освободившиеся в стране после ухода западных производителей и поставщиков. По прогнозам представителей финансового рынка региона, благодаря способности быстро реагировать на меняющиеся экономические условия, МСБ останется драйвером корпоративного кредитования как минимум в течение всего текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По информации Южного главного управления Банка России, на Кубани в первом квартале 2023 года общая сумма кредитов МСБ составила 154,7 млрд руб. Это на 30,6% больше, чем годом ранее

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По информации Южного главного управления Банка России, на Кубани в первом квартале 2023 года общая сумма кредитов МСБ составила 154,7 млрд руб. Это на 30,6% больше, чем годом ранее

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным исследования кредитования малого и среднего предпринимательства в 2022 году, которое провели Московский гарантийный фонд и АЦ «БизнесДром», за год в стране прирост кредитного портфеля МСБ составил почти 30%. При этом уровень просроченной задолженности в портфеле малого и среднего бизнеса опустился до исторического минимума 5,6%.

Хорошая положительная динамика наблюдается и на Юге России. Так, по словам управляющего Отделением по Ростовской области Банка России Натальи Леонтьевой, в донском регионе кредитный портфель МСБ вырос на 73 млрд руб. и составил 212 млрд руб. Это на 19% больше, чем в первые три месяца прошлого года (более 163 млрд руб.). Для сравнения, в Краснодарском крае, по информации пресс-службы Южного главного управления Банка России, в первом квартале 2023 года малый и средний бизнес привлек кредитов на общую сумму 154,7 млрд руб., на 30,6% больше, чем в январе-марте 2022 года.

По данным ЦБ, наибольший прирост кредитного портфеля в сегменте МСБ демонстрируют банки с государственным участием и крупные региональные игроки.

«В первом квартале 2023 года прирост кредитного портфеля МСБ составил 10,6%, что в три раза больше, чем было в первом квартале 2022 года (3,5%), — сообщила Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка. — Объем выдачи (в январе-марте 2023 года) увеличился более чем в два раза».

По словам Анастасии Коротун, начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» (штаб-квартира в Ростове-на-Дону), итоги первого квартала текущего года демонстрируют существенный рост объемов кредитования — почти на 50%, по сравнению с показателями годом ранее. Рост объясняется эффектом низкой базы: в начале 2022 года наблюдалось снижение спроса в целом на рынке кредитования, из-за санкционных мер, пояснила госпожа Коротун.

«С начала 2023 года наш банк заключил с субъектами малого и среднего бизнеса кредитных договоров на сумму более 12 млрд руб. Это существенно выше уровня прошлого года», — подчеркнул в беседе с BG председатель правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич. — По прог-

нозу Банка рост кредитного портфеля МСБ продолжится».

С тем, что на юге продолжится рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса, согласились и другие участники рынка.

Ставки как поддержка

Динамика кредитования МСБ зависит от многих факторов, и не последнюю роль здесь играет стоимость кредитного ресурса. Ключевая ставка ЦБ остается неизменной с сентября 2022 года, на очередном заседании 9 июня совет директоров Банка России в очередной раз сохранил ее на уровне 7,5% годовых. Это позволяет банкам сохранять привлекательные ставки по коммерческим кредитам.

«Объем процентов по кредиту зависит от ключевой ставки. Банк предоставляет кредиты на коммерческих условиях с применением “плавающей процентной ставки”. Ставки по кредитному договору автоматически снижаются вслед за снижением ключевой ставки Банка России», — пояснил Александр Калинич. По его словам, для программ льготного кредитования предусмотрены минимальные и максимальные значения процентных ставок, в пределах которых банк разработал и применяет градации эффективных ставок — тех, по которым получает кредит конкретный предприниматель.

Анастасия Коротун подчеркнула, что в кризисной ситуации государство поддержало бизнес льготными кредитами, а Банк России провел взвешенную денежно-кредитную политику для поддержания устойчивости и стабильного роста экономики.

В пресс-службе по территориальному офису Ростовский «Росбанка» BG сообщили, что в целом у них доля кредитов в рамках льготных программ поддержки составляет 10-15% от общего объема выдачи. «Ежегодно данный показатель растет на 5-6%. Однако в 2023 году ожидаем рост до 15-20%», — уточнили в пресс-службе.

Светлана Гладкина рассказала, что среди их клиентов особой популярностью пользуется Программа-1764 Министерства экономического развития РФ. Кредиты предоставляются под конкретные цели. Их четыре. Первая — инвестиционная. Сумма кредита — от 500 тыс. руб. до 2 млрд руб., по ставке, рассчитываемой как «ключевая + 2,75 % годовых, в течение пяти лет»), срок погашения — до 10 лет. Деньги можно получить на развитие бизнеса, например, покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию производства. Вторая цель — пополнение оборотных средств. Предприятиям выдают от 500 тыс. руб. до 500 млн руб. по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка + 2,75 % годовых, в течение одного года», срок погашения — до трех лет. Деньги можно потратить на закупку новой партии сырья, выплату зарплаты и т. п. задачи. Третья цель — развитие предпринимательской деятельности. Кредиты на сумму до 10 млн руб. выдаются на срок до трех лет по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка + 3,5% годовых». Клиентами в этом случае выступают микропредприятия и самозанятые. Четвертая цель — рефинансирование. Предприниматель может рефинансировать старый кредит, в том числе заключенный по Программе-1764, по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка + 2,75% годовых».

По словам госпожи Гладкиной, в 2022 году в рамках такой программы они выдали порядка 18 млрд руб., а с начала 2023-го — уже около 4,9 млрд руб.

Она добавила, что также среди предпринимателей востребованы программы, которые реализуются совместно с Корпорацией МСП. В частности, льготная Программа Стимулирования и программа поддержки при кредитовании субъектов МСП — «Зонтичное поручительство», на случай, если у клиента нет возможности предоставить имущественное обеспечение по сделке. «Особое место можно выделить программе Минсельхоза России, учитывая аграрную направленность территорий обслуживания Юго-Западного Банка, — сказала Светлана Гладкина. — Так, в первом квартале 2023 года по программе министерства аграрии получили около 4,2 млрд руб. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года было выдано 1,4 млрд руб.».

Александр Калинич рассказал BG, что клиентам банка «Кубань Кредит» доступно льготное финансирование на условиях программы «Промышленная ипотека» по ставке 5% годовых, а также кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по ставке 5,25% годовых, при поддержке Минпромторга России. «В целом, на программы с господдержкой приходится 60% портфеля МСП», — уточнил банкир.

Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева сообщила, что основное финансирование МСБ они осуществляют по программе Минсельхоза, предусматривающей кредитование АПК по льготной ставке до 5% годовых, по Постановлению правительства РФ №1528.

Сельхозпроизводители региона активно пользуются такой господдержкой. Так, Олеся Дорохова, генеральный директор ООО «Агрос» из Песчанокопского района рассказала, что кредит в рамках программы-1528 оказался весьма кстати осенью 2022 года, когда предприятие получило рекордный урожай свеклы — 420 ц/га. «Мы столкнулись с проблемой запчастей на импортную технику, — объяснила госпожа Дорохова. — Льготный банковский кредит позволил нам оплатить запчасти и убрать урожай. Кроме того, мы каждую осень после уборочной оформляем льготный кредит на пополнение оборотных средств и посев озимых».

Лариса Туишева заметила, что кредиты с субсидией Минсельхоза на инвестиционные цели у аграриев региона не менее популярны, чем кредиты на пополнение оборотных средств. Это подтвердил и один из заемщиков банка — предприниматель Сергей Тарасенко из Орловского района Дона. Льготный кредит позволил фермеру приобрести два комбайна и трактор производства «Ростсельмаш». «Новая техника позволила автоматизировать процесс уборки, и теперь мы готовимся опробовать новую для себя и перспективную техническую культуру — озимый рапс», — поделился планами глава КФХ.

Собственные программы поддержки малого и среднего бизнеса есть и крупных региональных банков. Например, по словам опрошенных BG предпринимателей, «Центр-инвест» помогает в реализации импортозамещающих проектов. Так, совладелица ООО ЭТК «Электрик» Юлия Гусева рассказала, что, благодаря поддержке банка, запускают в июне новый проект: «Будем открывать еще один офис и магазин, переведем туда часть складов. В планах — дальнейшее расширение ассортимента».

«Электрик» работает на южном рынке более 15 лет. За это время небольшая торговая фирма превратилась в производственное предприятие, специализирующееся на трех направлениях — сборка электрощитового оборудования, оптовая торговля и розничный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты и ключевые игроки рынка прогнозируют некоторый спад кредитной активности малого бизнеса этим летом и ее рост в четвертом квартале текущего года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты и ключевые игроки рынка прогнозируют некоторый спад кредитной активности малого бизнеса этим летом и ее рост в четвертом квартале текущего года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Другой пример — компания «Аграрум». Сначала она занималась обучением и консультированием аграриев по технологии прямого посева. Затем обнаружили на рынке дефицит специализированных сеялок и приняли решение наладить их производство. Руководитель НПК «Аграрум-техника» Татьяна Медведева подчеркнула, что в разработке прототипа сеялки Viton, а затем и в запуске производства предприятию помог кредит. «В банке “Центр-инвест” нам пошли навстречу. После изучения всей документации согласовали кредит на сумму 3 млн руб., — уточнила госпожа Медведева. — Далее мы открыли еще одну кредитную линию — для получения средств на организацию сборочного производства».

По мнению Анастасии Коротун, бизнес адаптируется к изменившимся условиям: после ухода в 2022 году из России большого количества иностранных производителей и поставщиков, представители МСБ на юге РФ стремятся воспользоваться ситуацией, чтобы выпустить новые товары и таким образом занять освободившиеся ниши.

Тренд с усилением

В текущем году эксперты и ключевые игроки банковского рынка ожидают продолжения роста кредитования МСБ. Так, в Сбере предположили, что кредитная активность малого и среднего бизнеса региона может несколько замедлиться летом, но осенью она снова вырастет. «Учитывая климатические особенности наших регионов, можно сказать, что значительную долю портфеля составляют кредиты предприятиям агропромышленного комплекса: доля в портфеле — не менее 30%, — уточнила Светлана Гладкина. — Мы видим, что спрос на кредиты среди клиентов АПК увеличивается в несколько раз весной и осенью. В частности, в эти периоды особенно востребовано кредитование в рамках льготной программы Минсельхоза: на нее приходится порядка 80% кредитов, получаемых аграриями. При этом сезонный фактор не влияет, например, на предприятия торговли, кредитование которых в течение года проходит равномерно (без серьезных колебаний “вверх-вниз”».

Анастасия Коротун сообщила BG, что в 2023 году они не ожидают резких колебаний процентной ставки и рассчитывают на ускорение импортозамещения, рост производства и экономики в целом. «Эти перспективы позволяют банку прогнозировать положительную динамику кредитного портфеля МСБ, так как на развитие производства и техническое переоснащение малому бизнесу будут нужны деньги. Соответственно у предпринимателей появляется запрос на дополнительное кредитование — на трансформационные цели».

В банке «Кубань-Кредит» также уверены, что текущий год они завершат с хорошими показателями роста кредитного портфеля МСБ. «Кредитная активность аграриев и курортного бизнеса зависит от финансового цикла, — пояснил Александр Калинич. — А вот представители сферы услуг, торговых и производственных компаний обращаются в банк круглый год. Их бизнес не подвластен сезонным колебаниям, скорее потребность в кредитовании диктует экономическая ситуация и возможность получить финансирование на выгодных условиях. Как правило, активность клиентов снижается в начале года, невысокие темпы кредитования характерны для лета. Но в четвертом квартале спрос существенно активизируется»,

В Россельхозбанке уже в третьем квартале ожидают рост запросов на кредиты на приобретение техники и оборудования, а в четвертом — на пополнение оборотных средств.

Практически все опрошенные банкиры уверены, что на юге России представители малого бизнеса, в массе своей, проявляют себя как устойчивые к вызовам и гибкие, способные быстрее представителей других сегментов адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, новым экономическим реалиям и геополитическим условиям. Благодаря такой способности МСБ и стал драйвером развития кредитования.

«В кризисном 2022 году и в первом квартале 2023-го малый и средний бизнес южных регионов страны показал высокие темпы развития, несмотря на объективные экономические сложности. В сегменте МСБ не было сильных провалов, как в розничном и крупном корпоративном кредитовании. Есть все предпосылки для того, чтобы растущий тренд на кредитование малого и среднего бизнеса усилился во второй половине 2023 года», —

резюмировал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Иван Демидов