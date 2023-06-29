Инвесторы ушли, инвестиции остались

В течение первого квартала 2023 года объем инвестиций предприятий Сибирского федерального округа в основной капитал увеличился, но инвестиционная активность субъектов СФО показала разнонаправленную динамику. Рост обеспечили развитые промышленные и добывающие регионы округа. Фактором, влияющим на снижение инвестиций, эксперты назвали необходимость пересмотра рынков сбыта, а также уход иностранных инвесторов. Тем не менее в целом по СФО эксперты прогнозируют дальнейший рост инвестиций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аутсайдерах инвестиционной активности в Сибири — Кемеровская, Омская и Новосибирская области

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В аутсайдерах инвестиционной активности в Сибири — Кемеровская, Омская и Новосибирская области

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Росстата, предприятия и организации Сибирского федерального округа в первом квартале 2023 года инвестировали в основной капитал 506 млрд руб., что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре вложений в основной капитал преобладают собственные средства инвесторов — их удельный вес составил 72,1%. Далее следуют привлеченные финансы (27,9%), из которых 2,3% — деньги федерального бюджета.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отмечает, что инвестиционная активность сибирских предприятий по-прежнему смещена в область низкого «передела» — добычу и переработку сырья, а также строительство необходимой для их развития инфраструктуры.

Лидеры динамики и объемов

Рост сибирских инвестиций в первом квартале текущего года обеспечили Красноярский край и Иркутская область. При значимых абсолютных показателях инвестиций эти регионы продемонстрировали и высокие темпы прироста вложений (+23,6% и +18,2% соответственно). В результате совокупный взнос этих регионов в общий объем сибирских инвестиции за три месяца составил 58,7% (33,9% — Красноярский край, 24,8% — Иркутская область).

Президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев считает, что, несмотря на беспрецедентное международное давление, Красноярский край демонстрирует экономическую стабильность. Хотя потеря европейских рынков ударила по многим отраслям бизнеса, регион развивает новые направления в таких сферах, как текстильная продукция, пиломатериалы, машиностроение, двигатели и т.д. В результате президент ЦС ТПП ожидает повышения инвестиционной активности промышленных предприятий края к концу года примерно на 15%.

Малы, да удалы

Темпы инвестиционной активности ряда субъектов СФО в первом квартале 2023 года оказались даже выше, чем в Кузбассе и Иркутской области. Это Томская область, республики Алтай и Тыва. Впрочем, абсолютные цифры инвестиций в основной капитал в этих регионах не дают возможности считать существенным их вклад в общий результат.

Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин называет драйвером экономического развития региона обрабатывающую промышленность. По его данным, прирост инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности в первом квартале 2023 года увеличился на 21,8% к показателям первого квартала 2022-го.

Отдельные сегменты промпроизводства демонстрируют еще более впечатляющие результаты. Так, в металлургической отрасли региона объем инвестиций в основной капитал за первый квартал 2023 года вырос на 139,37%.Господин Потемкин объясняет это деятельностью АО «СХК» по реализации проекта «Прорыв» — созданию комплекса объектов, обеспечивающих замкнутый ядерный топливно-энергетический цикл. В сегменте производства компьютеров, электронных и оптических систем инвестиционные объемы увеличились на 235% за первый квартал 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиционный потенциал региона в значительной степени определяется сырьевой направленностью экономики

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Инвестиционный потенциал региона в значительной степени определяется сырьевой направленностью экономики

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Меньше, да лучше

Алтайский край и Республика Хакасия в первом квартале 2023 года смогли показать хоть и небольшое, но уверенное наращивание инвестиционной активности (+5,1% и +2,3%). Эти цифры близки к показателям роста в СФО в целом (+5%) и выше средних по России показателей (+0,7%). Однако структура инвестиций в основной капитал в этих двух субъектах СФО существенно различается: если в Хакасии среди источников финансирования преобладают собственные средства предприятий (84,8%), то в Алтайском крае они составляют меньше половины всех инвестиций (49,9%).

Тем не менее минэко Алтайского края отмечает, что даже в непростых внешних экономических условиях предприятия продолжают инвестировать полученные доходы в развитие производства. В таких условиях регион до 2035 года прогнозирует среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал на уровне 3,6% по консервативному варианту, 4,4% — по базовому варианту, 5% — по целевому варианту.

Многоточия роста

Аутсайдерами инвестиционной активности по результатам первого квартала 2023 года оказались Кемеровская, Омская и Новосибирская области. Причем первые две показали близкие результаты (–18,3% и –16,7% соответственно), чуть выше в Новосибирской области (–25,5%).

Минэко Кузбасса отмечает, что инвестиционный потенциал региона в значительной степени определяется сырьевой направлен­ностью экономики. В результате динамика инвестиций предприятий региона в основной капитал в последнее время снижается. Одна из причин этого — изменение структуры рынков сбыта, особенно заметное после введения санкций на поставку российского угля в Европу с 10 августа 2022 года.

В Омской области министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Андрей Посаженников считает, что снижение объема инвестиций в основной капитал в сфере промышленности — следствие завершения активной инвестиционной фазы в реализации второго этапа крупномасштабной программы технологической модернизации производства АО «Газпромнефть — ОНПЗ».

Причин отставания Новосибирской области в инвестиционном рейтинге СФО несколько, говорят эксперты. Так, кандидат экономических наук, доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари отмечает, что становится хуже демография юридических лиц — их стало за прошедший год меньше на 2,4 тыс. единиц. А управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что на показатели инвестиционной активности в регионе повлиял уход иностранных инвесторов. «По сути, имеющиеся инвестиции — это инвестиции отечественных компаний. Полагаю, что только выход России из изоляции способен стимулировать рост инвестирования в Новосибирскую область»,— считает господин Дьячков.

На инвестиционную активность промышленных предприятий влияют как готовность и возможность производства продукции, востребованной рынком, так и доступность займов. По словам и.о. министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александра Ананьева, огромное значение имеют займы на длительный период времени под небольшой процент.

По его данным, сегодня создан механизм предоставления таких займов через фонды развития промышленности. Недавно Банк России в очередной раз сохранил неизменной ключевую ставку — стабилизация финансового рынка способна стать еще одним фактором улучшения инвестиционного климата Сибири, отмечает глава министерства.

Игорь Степанов