«Локомотивный» проект как трамплин

В 2023 году на участие в пятом юбилейном сезоне национального конкурса «Лидеры России» представители Ростовской области подали свыше 3,1 тыс. заявок, вдвое больше, чем в предыдущем сезоне. Дон вошел в топ-15 регионов РФ, заняв почетное девятое место. Участие и победа в конкурсе — это хорошая возможность заявить о себе на федеральном уровне, получить грант на дополнительное образование в ведущих вузах страны, подняться по карьерной лестнице и стать наставником для своих подчиненных, отметили опрошенные BG победители предыдущих сезонов конкурса.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что система кадровых лифтов начинается с центра талантливых детей, продолжается конкурсами для студентов, а вершина ее — «Лидеры России»
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ. Это — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За минувшие пять лет заявки на участие в конкурсе подали более 1 млн человек из 150 стран. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. Каждый победитель получает образовательный грант в размере 1 млн руб. и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. За четыре сезона победителями стали 420 участников, из которых более 410 получили различные назначения.
С Дона и на Дон
Представители Ростовской области становились победителями «Лидеров России» с самого первого сезона. Для многих из них это стало новой возможностью для роста. Так, в 2017-м директор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, ростовчанин и финалист Антон Сериков получил приглашение на пост начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике. Вадим Щербак, глава холдинга «ИНПК», который занимается коттеджным строительством, нефтепереработкой и предоставляет охранные услуги, открыл региональную площадку — сообщество high-impact. Его цель — кратный рост бизнеса каждого резидента. Генеральному директору «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорю Буракову конкурс помог усилить управленческие компетенции, получить новые знания. В последние годы глава АИР руководит также и комитетом по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Ростовской области. В Ростовской области, благодаря деятельности агентства, общая сумма реализованных проектов превысила 500 млрд руб. Речь, в частности, о запуске в регионе заводов и фабрик крупнейших российских и иностранных компаний, реализации проектов «зеленой» энергетики.
Генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ» в Ростове-на-Дону Сергей Кириленко (победитель четвертого сезона, трек «Государственное управление») полученный по итогам национального конкурса грант потратил на годовое обучение в РАНХиГС. И недавно успешно защитил там свою дипломную работу.
По словам заместителя губернатора Дона Александра Скрябина, победы представителей региона в первом и последующих сезонах доказывают, что в области есть профессионалы, готовые вносить свой вклад в развитие региона. «Например, Антон Алексеев (советник губернатора Ростовской области по вопросам цифрового развития, сейчас возглавляет АК “Новый космос”, — BG) стал организатором различных хакатонов, цифровых уроков, участвовал в реализации космических проектов на территории области, — уточнил господин Скрябин. — Председатель молодежного правительства Ростовской области (в то время) Никита Казбек совместно с суперфиналистом Евгением Деменским (на момент участия в конкурсе — управляющий партнер юридической фирмы “М5”, — BG) реализовали проект “Мы вместе учимся” на базе программы “Наставничество”. Победители конкурса — это серьезное прибавление в нашей команде сильных лидеров, мотивированных на успех».
С другой стороны, есть случаи, когда победители «Лидеров России» из своих регионов получали назначения и перебирались на Дон. Так, в 2017 году директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов, став одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России», где в единственном числе представлял Тамбов и Черноземье, сначала, в дополнение к основной деятельности, стал руководителем центра компетенций по разработке инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки макрорегионального филиала «Центр», а два года спустя возглавил Ростовский филиал «Ростелекома». Сейчас господин Мордасов работает в Ростове-на-Дону и является вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Юг». А недавно из Калининграда в Ростов-на-Дону переехала и победительница четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Алена Беликова. Она возглавила создание в южной столице современного автовокзального комплекса, который появится на территории бывшего ростовского аэропорта. Комплекс будет обслуживать до 8 тыс. пассажиров в сутки. Общая площадь автовокзала превысит 5 тыс. кв. м. Любопытно, что в 2021 году госпожа Беликова стала полуфиналисткой конкурса «Лидеры России», а в 2022-м — победительницей. В домашнем регионе она работала заместителем министра развития инфраструктуры Калининградской области, а до этого пять лет возглавляла автовокзал, который успешно работает.
Победители в роли наставников
По информации правительства Ростовской области, в 2023 году в пятом юбилейном сезоне конкурса донской регион вошел в топ-15 по числу поданных на национальный конкурс заявок. В этом году их 3115. Для сравнения, в апреле 2022 года на четвертый сезон «Лидеров России» от дончан поступили 1424 заявки. Более чем двукратный рост обеспечил Дону девятое место в общефедеральном рейтинге и второе — в Южном федеральном округе: здесь донская доля 25% от общего числа заявок от представителей Юга. По количеству заявителей на юбилейный сезон «Лидеров России» Ростовская область уступила только соседнему Краснодарскому краю (более 4 тыс. заявок, 37% от общего числа) и существенно обогнала остальные шесть регионов ЮФО.
«Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тыс. заявок из всех регионов России и 89 государств, — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. — Позитивный тренд — существенно выросло число участвующих женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году — 36%. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет — на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов».
Прием заявок на участие в пятом сезоне завершился 15 мая. Каждый, кто успешно зарегистрировался, загрузил в систему анкету и видеоинтервью, может принять участие в следующем этапе проекта — дистанционном тестировании. После него будут другие этапы — полуфинал, финал, суперфинал, выбор победителей и их награждение.
Как сообщил Сергей Кириленко, к проверке тестовых заданий будут подключены и победители предыдущих сезонов конкурса. «Все победители являются оценщиками того, как в рамках нового конкурса выполняются задания, — подчеркнул господин Кириленко. — Это хорошая практика, когда подготовку претендентов на победу оценивают те, кто уже победил. По моим наблюдениям, с каждым годом участники конкурса (а я слежу за ними с первых дней) становятся опытнее и мудрее. Тем интереснее будет наблюдать за их участием и ростом».
Кроме того, по словам господина Кириленко, любой победитель конкурса «Лидеры России» может выступать в роли наставника. Топ-менеджер пояснил, что платформа «Россия — страна возможностей» — это целая экосистема, в рамках которой существует много различных проектов: начиная от уроков лидерства и финансовой грамотности для старшеклассников сельских школ и до академии наставничества, где более опытные управленцы помогают молодым коллегам выполнять проекты, развиваться. «Например, в Сальском районе, в маленькой сельской школе, я читал лекции ученикам, которые сделали хороший проект о развитии волонтерства в России. У этих ребят отличный потенциал», — заметил Сергей Кириленко.
Он пояснил, что для него, как участника конкурса, важны три ценности. Первая — узнал о много нового о себе, благодаря тестированию, которое было в рамках «Лидеров России», увидел свои сильные и слабые стороны, получил такую диагностику себя, по которой можно выстраивать собственное развитие на десятилетие вперед. Вторая ценность — знакомство с огромным количеством профессионалов, искренне желающих изменить мир. «С лучшими практиками нас знакомили в Казани, на Салехарде, в других регионах. Я понял: невозможно что-то изменить вокруг без собственной качественной трансформации. Третья ценность — работа с наставником. В моем случае это — генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, с которым удается отлично взаимодействовать. И когда у тебя перед глазами такой качественный пример, то и ты сам, по отношению к подопечным, стараешься вести себя как чуткий наставник. Не имеешь морального права поступать иначе», — резюмировал топ-менеджер.
Как рассказал Сергей Мордасов, он, поработав в рамках конкурса с наставником, затем сам, внутри компании, стал делать все, чтобы «быть наставником для своих». «Конкурс показал уровень, к которому надо стремиться. Поэтому мы пошли на то, чтобы и внутри компании формировать кадровый резерв, воспитывать управленцев, — пояснил господин Мордасов. — И это вовсе не означает, что в перспективе все в компании должны дорасти до топ-менеджеров. Человек может возглавлять даже небольшой отдел, но это будет подразделение-лидер. Но для того, чтобы оно стало таким, менеджерам среднего звена в этом должны помогать более опытные люди — руководители, наставники. Задача сделать так, чтобы и те, кого научили, смогли эти знания передать подчиненным, увидеть в них инициативных людей, способных предлагать перспективные идеи и не боятся брать на себя ответственность за их реализацию».
Одна из таких идей — открытие офисов по работе с цифровыми проектами, которые реализуются в интересах ключевых отраслей и направлений бизнеса. Речь, в частности, о сельском хозяйстве, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, энергетике, ЖКХ, ритейле и др. Так, одно из базовых решений проектного офиса для АПК — цифровая платформа управления бизнесом, которая позволяет удаленно наблюдать за состоянием полей, обрабатывать информацию с датчиков, установленных на сельхозтехнике и рабочих местах, следить за метеоусловиями.
«Президент России поддержал проведение конкурса именно как способ объективного выявления лучших руководителей, управленцев, предпринимателей. Для того чтобы помогать им в решении важных социальных и экономических задач, чтобы эти люди потом самостоятельно пробивали себе дорогу и вели за собой свои команды, были лидерами для них и наставниками», — подчеркнул Игорь Бураков.
По словам Антона Серикова, победители конкурса «Лидеры России» получают приглашения в программу наставничества, в которой в роли наставляемых выступают победители других конкурсов платформы «Россия — страна возможностей»: «Я — профессионал», «Управляй!», «Твой ход», «Студент года» и др. «Например, только
по итогам первого сезона таких пар “лауреат — наставник” сформировалось около 500 по стране, — уточнил господин Сериков. — В частности, я выступил в роли наставника студентки из Тулы Анастасии Артемовой. Мы общались целый год. Затем Настя окончила вуз и переехала в Москву, поступила в Президентскую академию (РАНХиГС), сейчас заканчивает магистратуру. Но она до сих пор обращается ко мне за советом, и я с удовольствием подсказываю, хотя уже давно формально не являюсь ее наставником».
«В этом проекте доказать право стать лучшим можно только самостоятельно: своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами, — цитирует первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета конкурса Сергея Кириенко его пресс-служба. — Такая система кадровых лифтов — принципиальное решение президента России, принятое в 2017 году. И эта система начинается с центра талантливых детей “Сириус”, продолжается ”Большой переменой”, конкурсами для студентов, а вершиной, с управленческой точки зрения, является конкурс “Лидеры России” — локомотивный проект президентской платформы».