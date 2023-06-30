«Локомотивный» проект как трамплин

В 2023 году на участие в пятом юбилейном сезоне национального конкурса «Лидеры России» представители Ростовской области подали свыше 3,1 тыс. заявок, вдвое больше, чем в предыдущем сезоне. Дон вошел в топ-15 регионов РФ, заняв почетное девятое место. Участие и победа в конкурсе — это хорошая возможность заявить о себе на федеральном уровне, получить грант на дополнительное образование в ведущих вузах страны, подняться по карьерной лестнице и стать наставником для своих подчиненных, отметили опрошенные BG победители предыдущих сезонов конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что система кадровых лифтов начинается с центра талантливых детей, продолжается конкурсами для студентов, а вершина ее — «Лидеры России»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что система кадровых лифтов начинается с центра талантливых детей, продолжается конкурсами для студентов, а вершина ее — «Лидеры России»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ. Это — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За минувшие пять лет заявки на участие в конкурсе подали более 1 млн человек из 150 стран. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. Каждый победитель получает образовательный грант в размере 1 млн руб. и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. За четыре сезона победителями стали 420 участников, из которых более 410 получили различные назначения.

С Дона и на Дон

Представители Ростовской области становились победителями «Лидеров России» с самого первого сезона. Для многих из них это стало новой возможностью для роста. Так, в 2017-м директор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, ростовчанин и финалист Антон Сериков получил приглашение на пост начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике. Вадим Щербак, глава холдинга «ИНПК», который занимается коттеджным строительством, нефтепереработкой и предоставляет охранные услуги, открыл региональную площадку — сообщество high-impact. Его цель — кратный рост бизнеса каждого резидента. Генеральному директору «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорю Буракову конкурс помог усилить управленческие компетенции, получить новые знания. В последние годы глава АИР руководит также и комитетом по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Ростовской области. В Ростовской области, благодаря деятельности агентства, общая сумма реализованных проектов превысила 500 млрд руб. Речь, в частности, о запуске в регионе заводов и фабрик крупнейших российских и иностранных компаний, реализации проектов «зеленой» энергетики.

Генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ» в Ростове-на-Дону Сергей Кириленко (победитель четвертого сезона, трек «Государственное управление») полученный по итогам национального конкурса грант потратил на годовое обучение в РАНХиГС. И недавно успешно защитил там свою дипломную работу.

По словам заместителя губернатора Дона Александра Скрябина, победы представителей региона в первом и последующих сезонах доказывают, что в области есть профессионалы, готовые вносить свой вклад в развитие региона. «Например, Антон Алексеев (советник губернатора Ростовской области по вопросам цифрового развития, сейчас возглавляет АК “Новый космос”, — BG) стал организатором различных хакатонов, цифровых уроков, участвовал в реализации космических проектов на территории области, — уточнил господин Скрябин. — Председатель молодежного правительства Ростовской области (в то время) Никита Казбек совместно с суперфиналистом Евгением Деменским (на момент участия в конкурсе — управляющий партнер юридической фирмы “М5”, — BG) реализовали проект “Мы вместе учимся” на базе программы “Наставничество”. Победители конкурса — это серьезное прибавление в нашей команде сильных лидеров, мотивированных на успех».

С другой стороны, есть случаи, когда победители «Лидеров России» из своих регионов получали назначения и перебирались на Дон. Так, в 2017 году директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов, став одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России», где в единственном числе представлял Тамбов и Черноземье, сначала, в дополнение к основной деятельности, стал руководителем центра компетенций по разработке инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки макрорегионального филиала «Центр», а два года спустя возглавил Ростовский филиал «Ростелекома». Сейчас господин Мордасов работает в Ростове-на-Дону и является вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Юг». А недавно из Калининграда в Ростов-на-Дону переехала и победительница четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Алена Беликова. Она возглавила создание в южной столице современного автовокзального комплекса, который появится на территории бывшего ростовского аэропорта. Комплекс будет обслуживать до 8 тыс. пассажиров в сутки. Общая площадь автовокзала превысит 5 тыс. кв. м. Любопытно, что в 2021 году госпожа Беликова стала полуфиналисткой конкурса «Лидеры России», а в 2022-м — победительницей. В домашнем регионе она работала заместителем министра развития инфраструктуры Калининградской области, а до этого пять лет возглавляла автовокзал, который успешно работает.

Победители в роли наставников

По информации правительства Ростовской области, в 2023 году в пятом юбилейном сезоне конкурса донской регион вошел в топ-15 по числу поданных на национальный конкурс заявок. В этом году их 3115. Для сравнения, в апреле 2022 года на четвертый сезон «Лидеров России» от дончан поступили 1424 заявки. Более чем двукратный рост обеспечил Дону девятое место в общефедеральном рейтинге и второе — в Южном федеральном округе: здесь донская доля 25% от общего числа заявок от представителей Юга. По количеству заявителей на юбилейный сезон «Лидеров России» Ростовская область уступила только соседнему Краснодарскому краю (более 4 тыс. заявок, 37% от общего числа) и существенно обогнала остальные шесть регионов ЮФО.

«Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тыс. заявок из всех регионов России и 89 государств, — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. — Позитивный тренд — существенно выросло число участвующих женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году — 36%. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет — на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов».

Прием заявок на участие в пятом сезоне завершился 15 мая. Каждый, кто успешно зарегистрировался, загрузил в систему анкету и видеоинтервью, может принять участие в следующем этапе проекта — дистанционном тестировании. После него будут другие этапы — полуфинал, финал, суперфинал, выбор победителей и их награждение.

Как сообщил Сергей Кириленко, к проверке тестовых заданий будут подключены и победители предыдущих сезонов конкурса. «Все победители являются оценщиками того, как в рамках нового конкурса выполняются задания, — подчеркнул господин Кириленко. — Это хорошая практика, когда подготовку претендентов на победу оценивают те, кто уже победил. По моим наблюдениям, с каждым годом участники конкурса (а я слежу за ними с первых дней) становятся опытнее и мудрее. Тем интереснее будет наблюдать за их участием и ростом».

Кроме того, по словам господина Кириленко, любой победитель конкурса «Лидеры России» может выступать в роли наставника. Топ-менеджер пояснил, что платформа «Россия — страна возможностей» — это целая экосистема, в рамках которой существует много различных проектов: начиная от уроков лидерства и финансовой грамотности для старшеклассников сельских школ и до академии наставничества, где более опытные управленцы помогают молодым коллегам выполнять проекты, развиваться. «Например, в Сальском районе, в маленькой сельской школе, я читал лекции ученикам, которые сделали хороший проект о развитии волонтерства в России. У этих ребят отличный потенциал», — заметил Сергей Кириленко.

Он пояснил, что для него, как участника конкурса, важны три ценности. Первая — узнал о много нового о себе, благодаря тестированию, которое было в рамках «Лидеров России», увидел свои сильные и слабые стороны, получил такую диагностику себя, по которой можно выстраивать собственное развитие на десятилетие вперед. Вторая ценность — знакомство с огромным количеством профессионалов, искренне желающих изменить мир. «С лучшими практиками нас знакомили в Казани, на Салехарде, в других регионах. Я понял: невозможно что-то изменить вокруг без собственной качественной трансформации. Третья ценность — работа с наставником. В моем случае это — генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, с которым удается отлично взаимодействовать. И когда у тебя перед глазами такой качественный пример, то и ты сам, по отношению к подопечным, стараешься вести себя как чуткий наставник. Не имеешь морального права поступать иначе», — резюмировал топ-менеджер.

Как рассказал Сергей Мордасов, он, поработав в рамках конкурса с наставником, затем сам, внутри компании, стал делать все, чтобы «быть наставником для своих». «Конкурс показал уровень, к которому надо стремиться. Поэтому мы пошли на то, чтобы и внутри компании формировать кадровый резерв, воспитывать управленцев, — пояснил господин Мордасов. — И это вовсе не означает, что в перспективе все в компании должны дорасти до топ-менеджеров. Человек может возглавлять даже небольшой отдел, но это будет подразделение-лидер. Но для того, чтобы оно стало таким, менеджерам среднего звена в этом должны помогать более опытные люди — руководители, наставники. Задача сделать так, чтобы и те, кого научили, смогли эти знания передать подчиненным, увидеть в них инициативных людей, способных предлагать перспективные идеи и не боятся брать на себя ответственность за их реализацию».

Одна из таких идей — открытие офисов по работе с цифровыми проектами, которые реализуются в интересах ключевых отраслей и направлений бизнеса. Речь, в частности, о сельском хозяйстве, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, энергетике, ЖКХ, ритейле и др. Так, одно из базовых решений проектного офиса для АПК — цифровая платформа управления бизнесом, которая позволяет удаленно наблюдать за состоянием полей, обрабатывать информацию с датчиков, установленных на сельхозтехнике и рабочих местах, следить за метеоусловиями.

«Президент России поддержал проведение конкурса именно как способ объективного выявления лучших руководителей, управленцев, предпринимателей. Для того чтобы помогать им в решении важных социальных и экономических задач, чтобы эти люди потом самостоятельно пробивали себе дорогу и вели за собой свои команды, были лидерами для них и наставниками», — подчеркнул Игорь Бураков.

По словам Антона Серикова, победители конкурса «Лидеры России» получают приглашения в программу наставничества, в которой в роли наставляемых выступают победители других конкурсов платформы «Россия — страна возможностей»: «Я — профессионал», «Управляй!», «Твой ход», «Студент года» и др. «Например, только

по итогам первого сезона таких пар “лауреат — наставник” сформировалось около 500 по стране, — уточнил господин Сериков. — В частности, я выступил в роли наставника студентки из Тулы Анастасии Артемовой. Мы общались целый год. Затем Настя окончила вуз и переехала в Москву, поступила в Президентскую академию (РАНХиГС), сейчас заканчивает магистратуру. Но она до сих пор обращается ко мне за советом, и я с удовольствием подсказываю, хотя уже давно формально не являюсь ее наставником».

«В этом проекте доказать право стать лучшим можно только самостоятельно: своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами, — цитирует первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета конкурса Сергея Кириенко его пресс-служба. — Такая система кадровых лифтов — принципиальное решение президента России, принятое в 2017 году. И эта система начинается с центра талантливых детей “Сириус”, продолжается ”Большой переменой”, конкурсами для студентов, а вершиной, с управленческой точки зрения, является конкурс “Лидеры России” — локомотивный проект президентской платформы».

Владимир Андреев