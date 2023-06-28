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Нижегородская область получит 2,7 млрд рублей на поддержку оплаты ЖКУ

Правительство РФ распределило убвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам регионов, документ опубликован на сайте кабинета министров в среду.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На эти цели в бюджете 2023 года предусмотрено 105 млрд руб. Нижегородская область получит 2,7 млрд руб., говорится в распоряжении правительства РФ.

Поддержку смогут получить льготные категории граждан: ветераны боевых действий, инвалиды и пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Им компенсируют до половины стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Владимир Зубарев

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