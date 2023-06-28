Собственника обязали восстановить самовольно снесенный исторический дом в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу регионального управления госохраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) и обязал собственника самовольно снесенного дома мещанки Рычковой — краснодарского предпринимателя Бориса Иванкина восстановить это здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исторический дом находился на улице Ковалихинской, 20, в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород». Был построен в стиле классицизма в 1839 году по проекту архитектора Кизеветтера. В 2021 году здание признали вновь выявленным объектом ОКН, но не успели внести в реестр — в июле того же года собственник снес дом.

Судебные тяжбы длились больше года. Суд первой инстанции отказал УГО ОКН, но областной суд отменил это решение. Собственника обязали восстановить дом в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу.

Анастасия Еремина