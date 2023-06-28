«Могу сказать, что Уфа достаточно комфортна»

По данным администрации Уфы, в 2022 году объем отгруженной промышленной продукции вырос на 2,5%. По этому показателю Уфа заняла первое место среди 16 городов-миллионников. Вклад Уфы в валовой региональный продукт составил 1,5 трлн руб. В три раза (с 41 в 2021-м до 124 в 2022 году) возросло число рассмотренных инвестиционных проектов, их общая сумма превысила 24 млрд руб. Уровень зарегистрированной безработицы в Уфе по итогам 2022 года достиг минимального значения — 0,73%. Он продолжает снижаться и составляет 0,6%. По совокупности основных социально-экономических показателей Уфа занимает четвертое место среди 14 городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) и седьмое — в рейтинге крупнейших городов (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) по индексу качества городской среды. Показатели изучил экономист Всеволод Спивак и пришел к выводу, что они могут не отражать действительность.



Фото: Ольга СОболева

В докладе мэрии удивила фраза о том, что вклад Уфы в ВРП Башкирии составил 1,5 трлн руб. Эта цифра выглядит крайне сомнительно, на фоне того, что по итогам 2022 года ВРП республики составил 2,2 трлн руб.

Впрочем, Уфа на самом деле выглядит достойно относительно других региональных городов-миллионников с точки зрения объема ВРП. Проведенные несколько лет назад расчеты ВГП (валовый городской продукт) по разным методикам (точной методики расчета ВНП нет) показывали, что (и это удивительно) по размеру ВГП мы не уступали Казани, а по душевому ВГП мы даже опережали жителей столицы Татарстана. Но в то, что в Уфе формируется 68% валового продукта республики, я не верю. Даже в то, что несколько лет назад Уфа формировала примерно 50% ВРП региона, что означало существенный перекос с точки зрения территориального развития республики.

Уровень зарегистрированной безработицы очень низкий, но эта цифра мало что говорит о реальной безработице. Большинство безработных не видят для себя никакого смысла вставать на учет в связи с отсутствием экономической целесообразности делать это. На федеральном и региональном уровнях уже отказались от ее использования в публичных презентациях.

Я не обладаю необходимой экспертизой, но, субъективно, имея большой опыт путешествий по России, могу сказать, что Уфа достаточно комфортна. К примеру, мы часто и справедливо критикуем организацию дорожного движения в Уфе. Но то, что мы считаем пробками, в большинстве городов-миллионников России называют «затруднениями». Заявленная цифра рассмотренных проектов, конечно, незначительна. Но из этого трудно сделать какие-то выводы. Если бы была динамика этого показателя и статистика по реализации рассмотренных проектов, это можно было бы анализировать. Возможно, за этим стоит большая работа, но в объеме городской экономики 24 млрд руб.— небольшая цифра. Для сравнения: объем инвестиций в целом по Башкирии составил 512 млрд руб.