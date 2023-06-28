«Россети Тюмень» направили 6 млн рублей на плановый ремонт ЛЭП в Югре

Компания «Россети Тюмень» выполнила плановые ремонтные работы на высоковольтной линии «Сова – Сарымская» в Сургутском районе Югры. ЛЭП участвует в электроснабжении национальной деревни Руссинской, более 80 % населения которой составляют ханты и манси. Здесь же расположена уникальная достопримечательность Югры – Русскинской музей природы и человека имени А. П. Ядрошникова.



Протяженность ЛЭП «Сова – Сарымская» составляет 46 километров. В ходе работ энергетики заменили три бетонные опоры на 26-метровые металлические решетчатые конструкции, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к климатическим нагрузкам. Также они смонтировали на ЛЭП 18 гирлянд изоляторов и 42 многочастотных гасителя вибрации. На эти цели компания направила порядка 6 млн рублей.

Поскольку ЛПЭ расположена в труднодоступной местности, специалисты использовали специальную технику: автокран грузоподъемностью 25 тонн, гусеничный болотоход, бульдозер, сваебойную и бурильную машины. Комплекс реализованных мер позволил повысить надежность электроснабжения около 2 тысяч представителей коренных малочисленных народов севера.

АО «Россети Тюмень»