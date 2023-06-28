Татарстан намерен нарастить внешнеторговый оборот с Белоруссией до $2 млрд

Татарстан намерен по итогам 2023 года увеличить внешнеторговый оборот с Белоруссией до $2 млрд. Об этом на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко сказал глава Госсовета республики Фарид Мухаметшин, сообщает ТАCC.

По его словам, в 2022 году оборот Татарстана и Белоруссии превысил $800 млн. В основном из Белоруссии в Татарстан привозят транспортные средства, электромашины и оборудования. Импорт в российский регион составил свыше $474,5 млн.

При этом Татарстан поставляет в Белоруссию пластмассы, каучук, резину, электрические машины и оборудование, органические химические соединения. В прошлом году экспорт составил более $342,9 млн.

"Ъ-Казань"