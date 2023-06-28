В июле «Глория Джинс» откроет в России 11 новых магазинов

В грядущем июле донской производитель одежды «Глория Джинс» откроет 11 новых магазинов в разных регионах России. Общая площадь новых торговых точек составит более 18 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным производителя, новые точки откроются в московских ТРЦ «Афимолл», «Хорошо» и «Щелковский». Также запланировано открытие магазинов в ТЦ «Универмаг» в Анапе, в воронежском ТЦ «Арена». Новые площади появятся на территории РЦ «Тетрис» в Красногорске, «Рамус молл» в Нижнекамске, «Максимум» в Новошахтинске, «Акварель» в Пушкине, «Пионер» в Улан-Удэ и «Аврора» в Чите. Из 11 площадок 8 ранее занимали зарубежные бренды H&M и Uniqlo. Общая площадь недвижимости в управлении компании к концу июня 2023 года составляет 600 тыс. кв. м.

«По итогам первого полугодия 2023 года “Глория Джинс” заняла больше 50 локаций, освободившихся после ухода международных брендов. Всего в 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов, включая переезды на лучшие места в тех торговых центрах, где бренд уже представлен»,— отметили в пресс-службе компании.

Анастасия Назарова