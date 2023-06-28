В Сочи к началу нового учебного года обновят лицей №3

В Сочи ведутся работы по подготовке школ к новому учебному году. Специалисты занимаются ремонтом и обновлением материально-технической базы. Об этом сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города проверил ход работ в лицее №3, где активно проводится капитальный ремонт пищеблока. Он отметил, что за последние десять лет число учащихся выросло в два с половиной раза и составило более 1000 человек. Следовательно, для того чтобы лицей смог принять новых учеников, было принято решение расширить школьную столовую.

На территории школы построят новую спортивную площадку. Помимо этого, в целях повышения безопасности заменят ограждение по периметру.

Мэр также отметил, что сроки всех работ строго контролируются. Отчеты предоставляются подрядчиками каждый день. Сейчас в работе находится порядка 10 действующих школ.

Валерия Каманина

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