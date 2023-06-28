Абоненты МТС из Самарской области пожаловались на сбои в мобильной связи

Проблемы с мобильной связью и интернетом зафиксированы в среду у абонентов МТС в Самарской области. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время клиентам компании доступны только экстренные вызовы с мобильного телефона. Также на проблемы со связью пожаловались абоненты МТС из других регионов, например, в Нижегородской области.

«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над ее устранением», – прокомментировали ситуацию в компании.

Несколькими годами ранее в ряде городов РФ, в том числе, в Самаре, произлошел сбой в работе мобильной связи.

Георгий Портнов