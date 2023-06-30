«Для развития региональной экономики создаются сильные команды»

Дон вошел в России в тройку регионов-лидеров по показаниям производительности труда на предприятиях ключевых отраслей экономики. В рамках профильного нацпроекта 155 предприятий региона внедряют инструменты бережливого производства, существенно сократили время протекания процесса и потери, в среднем почти на 40% увеличили выработку. 50% предприятий-участников достигли ежегодный прирост производительности труда 5%. Зачастую инициаторами внедрения таких инструментов выступают не представители органов власти, а топ-менеджеры и владельцы бизнеса, которые открыты ко всему новому и инновационному, считает заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Скрябин: «Задача до 2024 года от Ростовской области — вовлечь не менее 180 участников национального проекта»

Фото: Василия Дерюгина Александр Скрябин: «Задача до 2024 года от Ростовской области — вовлечь не менее 180 участников национального проекта»

Фото: Василия Дерюгина

Business Guide: Второй год подряд Ростовская область РФ занимает лидирующие позиции по итогам рейтинга результативности нацпроекта «Производительность труда». Верно понимаем, что немалая заслуга в этом директоров и владельцев компаний, участвующих в нацпроекте?

Александр Скрябин: Участники проекта — предприятия, занятые в приоритетных отраслях региональной экономики: в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и торговле. Для того чтобы стать участником этого нацпроекта, надо соответствовать определенным требованиям. Например, кроме отношения предприятия к одной из приоритетных отраслей его выручка за предыдущий год должна быть не менее 400 млн рублей, и не должно быть долгов перед бюджетом. Вряд ли компания или завод с плохим менеджментом будет соответствовать этим критериям.

Национальный проект реализуется в нашем регионе с 2019 года. Пока в него вовлечено 155 предприятий (при плановом показателе 140). Больше всего участников из Ростова-на-Дону (60), Аксайского района (19) и Таганрога (14). Это представители малого, среднего и крупного бизнеса. Так, среди крупнейших участников — ПАО «Красный Котельщик», АО «Таганрогский металлургический завод», агрохолдинг «Юг Руси», ООО ПКФ «Атлантис Пак», АО «Атоммашэкспорт», ПАО «ТАНТК им. Бериева», ООО «ПК «НЭВЗ» (Новочеркасский электровозостроительный завод) и др. Обучение инструментам бережливого производства в рамках нацпроекта прошли 3,5 тысячи человек. Ведь основная задача проекта — к 2024 году обеспечить рост производительности труда на предприятиях базовых отраслей не менее 5% в год и именно за счет внед-

рения культуры бережливого производства. Зачастую инициаторами внедрения таких инструментов выступают топ-менеджеры и владельцы бизнеса.

По проектам, реализованным в Ростовской области, удалось незавершенное производство сократить в среднем на 36%, а время протекания процесса — на 31%, выработка продукции в потоке выросла в среднем на 39%. По итогам 2022 года 50% предприятий-участников достигли ежегодный прирост производительности труда 5% в течение последних трех лет.

Задача до 2024 года от Ростовской области — вовлечь не менее 180 участников нацпроекта. Будет больше таких предприятий – станут выше показатели и лучше экономика.

BG: Какую поддержку получают участники национального проекта?

АС: Для них действуют льготные условия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, которые являются неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, кредитованию, предоставлению инвестиционного налогового вычета, льготам по налогу на прибыль и имущество, субсидированию процентных ставок, льготным займам областного Фонда развития промышленности (ФРП) и др.

Так, в прошлом году инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 17 предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Общая сумма превысила 1 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году такую поддержку получили также 15 компаний, но сумма была существенно ниже: 418,3 млн рублей. Льготами по налогам на прибыль и имущество воспользовались шесть компаний. Общая сумма составила 66,8 млн рублей.

Инженерной субсидией в размере 9,1 млн рублей воспользовалось одно производство Ростова-на-Дону. Субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам также получила еще одна компания. Сумма поддержки составила 62,6 млн рублей.

Кроме того, в Минэкономразвития России отметили «уникальную практику» Ростовской области: участие в нацпроекте предприятий с выручкой от 100 млн рублей до 400 млн рублей в год. С такой инициативой губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев вышел в июле 2020 года. Участники нацпроекта с выручкой 100-400 млн рублей, как и более крупные предприятия, могут получать методологическую, консультационную, образовательную и информационную поддержку на безвозмездной основе. Сегодня таких предприятий-участни-

ков 30. На 24 из них созданы образцовые производственные потоки, обучение бережливым инструментам прошли 375 сотрудников.

BG: На ваш взгляд, каким отраслям региональной экономики повезло с руководителями, а в каких, напротив, есть проблемы с качеством управления?

АС: Подчеркиваю: повезло не отраслям, а предприятиям, руководители которых идут в ногу со временем, активно внедряют передовые инструменты управления, обладают гибким мышлением, открыты инновациям, выстраивают новые логистические цепочки и развивают кооперационные связи. Либо руководители не делают всего этого, и тогда таким предприятиям, выражаясь вашим языком, не повезло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Александра Скрябина, участники нацпроекта с выручкой 100-400 млн руб. в год могут бесплатно получать методологическую, консультационную, образовательную и информационную поддержку

Фото: Василия Дерюгина По словам Александра Скрябина, участники нацпроекта с выручкой 100-400 млн руб. в год могут бесплатно получать методологическую, консультационную, образовательную и информационную поддержку

Фото: Василия Дерюгина

Успешных руководителей, в том числе встречаем и на сессиях по кооперации и импортозамещению, которые проводит минэкономразвития области. Там топ-менеджеры и предприниматели находят партнеров, делятся идеями и опытом. Руководители понимают, что для эффективного развития предприятия (да и экономики в целом) необходимо снижать потери рабочего времени, материалов и ресурсов. Поэтому логично, что компании, которые возглавляют такие топ-менеджеры, участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

BG: В нынешнее время какими качествами должны обладать руководители предприятий, а от каких им надо избавляться?

АС: Стремительное развитие технологий, коммуникаций, трансформация экономики и образования требуют от руководителя предприятия новых подходов к управлению. Поэтому каждый руководитель должен совершенствоваться и развивать механизмы управления. Он должен уметь доводить идею до конца, до результата, собирать вокруг себя инициативных людей, мотивировать персонал, обеспечивать поддержание командного духа в коллективе. Кроме того, считаю, что это человек должен быть интересной и разносторонней личностью. Нужно иметь здоровые амбиции.

На мой взгляд, сильный руководитель, лидер, это не только тот, у кого есть необходимые знания и компетенции, харизма. Это человек, способный из самых разных людей, с их комплексами, ментальностью, уровнем знаний создать работоспособную команду.

Подчеркну, что в своем инвестиционном послании губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев особенно отметил важность и ценность человеческого капитала и таланты. Будущее Ростовской области — инновационно-технологический, развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации.

Таким образом, для того, чтобы эффективно развивать экономику, сейчас в регионе создаются сильные команды.

BG: И рассматриваются сильные идеи…

АС: Да. И сильные идеи тоже. Кстати, недавно завершился региональный этап национального конкурса «Сильные идеи для нового времени-2023», на который донские участники подали 580 заявок. В итоге, в финал вышли десять проектов, три из которых победили и теперь будут представлять регион на федеральном финале в Москве.

Анализ представленных на конкурс идей показал, что это истории не только про то, как качественно управлять предприятием, оптимизировать производственные процессы и импортозамещать технологии. Например, доцент Марина Семенова, заведующая кафедрой «Интегративная и цифровая лингвистика» Донского государственного технического университета (ДГТУ), представила проект «Транскрипционная система китайских иероглифов с помощью русского алфавита». Это — история про возможность существенно улучшить коммуникации с потенциальными партнерами из дружественных стран. По мнению Марины Семеновой, это тоже импортозамещение, только в вопросах коммуникации: переводить китайские иероглифы в русские буквы и обратно без посредства английского алфавита. Ученые составили специальный алгоритм передачи звучания китайских иероглифов с помощью букв русского алфавита. Уже создана цифровая платформа, которая может делать это в автоматическом режиме. Проектная группа планирует адаптацию всех учебных пособий по китайскому языку на такую систему. Кстати, это один из трех проектов, который будет представлять регион в конце июля на финале Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени-2023» в Москве.

Два других проекта — это новые методы проектирования прецизионных микросхем для систем управления для реализации на отечественной технической базе и инновационная технологии защиты от пожаров: идея внедрения пожарных датчиков и развития специализированных противопожарных нейросетей.

При этом правительство Ростовской области будет оказывать поддержку всем десяти проектам, презентация которых состоится на региональном этапе. Эти идеи точно помогут укрепить технический суверенитет и нашего региона, и страны в целом. В них есть и новизна, и практическая ценность, они касаются всех сфер экономики.

BG: Кстати, о конкурсах. Вы курируете губернаторский проект «Лидеры Дона». Этот конкурс проводится ежегодно среди предпринимателей. Цель — оценить управленческие и лидерские компетенции. У всех ли претендентов на победу такие компетенции есть?

АС: «Лидеры Дона» проходят у нас с 2019 года. В роли организатора выступает министерство экономического развития региона при активном содействии Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»).

«Лидеры Дона» — уникальное по формату событие, которое ориентировано на действующих и потенциальных предпринимателей, управленцев, руководителей и вообще всех, кто имеет активную жизненную позицию, желает изменить к лучшему себя и место проживания, окружающий мир. Целей и задач у конкурса много: от популяризации предпринимательства и мотивации граждан на развитие собственного дела до выработки прорывных идей и выстраивания диалога между обществом, бизнесом и властью. В современных условиях бизнесу необходимы новые методы и технологии управления. От личности руководителя во многом зависит успех бизнеса. Поэтому главная компетенция топ-менеджера — лидерство. Настоящий лидер ставит конкретные цели, добивается их достижения, делегирует полномочия, он сплачивает команду, расставляет приоритеты, направляет, ведет коллектив за собой. Также к лидерским относится способность оперативно принимать грамотные решения и брать ответственность. Отсюда следующая важная компетенция — уверенность в себе. Конечно, идеальный управленец должен стратегически мыслить, прогнозировать результаты и нивелировать риски. Кроме того, сегодня хороший руководитель, топ-менеджер, должен обеспечивать согласованную деятельность не только всех подразделений в своей организации, но и ее взаимосвязь с внешней средой.

Вы спросили: «Обладают ли этими знаниями и навыками участники конкурса “Лидеры Дона”»? Победители, безусловно, обладают. Это подтверждают специально разработанный комплекс заданий и тестирование на определение уровня развития предпринимательских компетенций, лидерского потенциала и наличия способностей нестандартного мышления, которые выполняют все участники. Экспертный совет оценивает наличие компетенций каждого из них и дает прогноз развития управленческого потенциала по таким критериям, как «мотивация», «способности», «личность». Могу с уверенностью сказать, что все победители «Лидеров Дона» — это хорошие управленцы с отличным потенциалом.

BG: А насколько масштабным стал этот конкурс? Сколько человек в нем участвовали, сколько из них победили?

АС: С 2019 года в «Лидерах Дона» приняли участие свыше 29 тысяч человек — представителей всех 55 муниципалитетов региона. Так, по результатам конкурса в 2020 году было пятнадцать победителей, в 2021-м — десять, в 2022-м — одиннадцать.

В текущем году конкурс пройдет с июля по сентябрь. Планируется, что участие примут представители всех муниципальных образований. Предполагается не менее 15 команд. В соответствии с постановлением правительства Ростовской области «О губернаторском конкурсе “Лидеры Дона”» (от 03.04.2023

№ 247, — BG), он пройдет в три этапа. Первый — онлайн-этап. Состоится в июле-августе в виде онлайн-марафона с элементами деловой игры и тестирования. Тогда же, в августе, состоится Областной полуфинал. Финал конкурса и церемония награждения будут в очном формате в Ростове-на-Дону в сентябре, с участием губернатора.

Кстати, участие в конкурсе бесплатное благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансирование организации конкурса осуществляется из областного бюджета.

BG: Сегодня много говорится о необходимости кооперации крупного бизнеса с малым и средним. Особенно это актуально в рамках реализации проектов импортозамещения сложной продукции, стремления к технологическому суверенитету. Какую поддержку правительство региона оказывает в рамках такой производственной кооперации?

АС: Вы правы, для развития региональной экономики все, о чем вы говорите, крайне важно. О стремлении к технологическому суверенитету, необходимости кооперации крупных компаний с МСП в стране говорится на протяжении последних десяти лет. Но особенно остро вопрос возник в 2022 году, после ухода из страны ведущих западных производителей и поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Скрябин: «В прошлом году инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 17 участников нацпроекта “Производительность труда”. Общая сумма превысила 1 млрд рублей»

Фото: Donland.ru Александр Скрябин: «В прошлом году инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 17 участников нацпроекта “Производительность труда”. Общая сумма превысила 1 млрд рублей»

Фото: Donland.ru

Мы понимаем, что предприятиям, малому и среднему бизнесу, работающим в наукоемких отраслях, разработчиков техники и технологий надо поддерживать, и такая поддержка не должна быть разовой. Поэтому еще несколько лет назад стали развивать экосистему поддержки, которая с каждым годом дополняется и совершенствуется, появляются новые структурные элементы.

Так, в апреле прошлого года, по решению губернатора, на базе регионального Агентства инноваций заработал Центр кооперации, импортозамещения и трансфера технологий. За год здесь прошли 34 коммуникационные сессии, две из которых — международные, с представителями Республики Беларусь. Участниками сессий стали более 1,8 тысячи представителей бизнеса, науки, вузов и институтов развития. В итоге практически все компании и предприниматели нашли партнеров, скооперировались с вузами для подготовки тех кадров, которые действительно необходимы. Компании-участники сессий получили государственную поддержку на общую сумму почти 200 млн рублей и стали участниками нацпроекта «Производительность труда».

В минувшем году донские компании получили поддержку и от НКО «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области»: выдано льготных займов на общую сумму 791,5 млн рублей.

В текущем году региональное правительство приняло постановление «Об утверждении Перечня продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, производство которой осуществляется на территории Ростовской области» (№ 202 от 21.03.2023 г., — BG), которое направлено на развитие замещения импорта и поддержку предприятий региона, участвующих в таких производственных проектах. Таким образом, созданы предпосылки для усиления господдержки предприятий.

Для поддержки молодых ученых, стартапов, инновационных и технологических компаний Дона активно привлекаются гранты федерального Фонда содействия инновациям. Например, только за прошлый год было привлечено почти полмиллиарда рублей. С начала 2023 года 12 инновационных проектов региона стали победителями программ фонда: общую сумма этих грантов составила 35 млн рублей.

Кроме того, последние восемь лет, дважды в год, проходит Экспертный совет по импортозамещению при губернаторе Ростовской области. Это — межотраслевой коллегиальный орган. Его создали для обеспечения согласованных действий исполнительной власти региона с федеральным центром, а также местными администрациями и организациями. Цель — реализация государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей экономики от импорта, координации реализации соответствующих федеральных планов и программ с региональными. По результатам каждого такого совета принимаются дополнительные меры поддержки импортозамещающих предприятий и отраслей.

Беседовал Владимир Андреев