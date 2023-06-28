Двое сотрудников краевой федерации футбола обвиняются в хищении 1,8 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов общественной организации «Федерация футбола Пермского края». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, с марта 2019-го по август 2021 года обвиняемые похитили бюджетные средства в размере 1,8 млн руб. с помощью поддельных документов о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также по фиктивным платежным поручениям о предоставлении медицинских услуг. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. В ходе следствия обвиняемые полностью возместили ущерб.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный суд Перми.