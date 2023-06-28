Учащиеся начальной школы №90 в Ижевске смогут начать обедать в учреждении после оборудования столовой

Ученики школы №90 в столице Удмуртии смогут обедать в учреждении, поскольку после ремонта в корпусе для начальных классов появится новый пищеблок и столовая. Как сообщает пресс-служба администрации города, ранее здесь работал только буфет.

«Обедать ребята ходили в соседнюю 46 школу. Теперь получать горячее питание ученики будут, не выходя из здания»,— сказано в сообщении

Завершить ремонт помещений и установку технологического оборудования планируется к середине августа. В корпусе также оборудуют еще один учебный кабинет, зону рекреации, проведут косметический ремонт помещений, заменят пожарную сигнализацию и коммуникации.

Параллельно решается вопрос о строительстве основного здания школы №90. Снова корпуса, расположенного на улице Ленина, запланировали на июль-август. Строительство нового здания начнется после разработки проектно-сметной документации.