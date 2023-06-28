В мэрии Ярославля хотят снова разделить две муниципальные компании

В мэрии Ярославля рассматривают вопрос разделения управления АО «Ярославские энергосистемы» и АО «Яргортеплоэнерго». Об этом на комиссии по собственности муниципалитета Ярославля заявила заместитель мэра Елена Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

С июля 2020 года АО «Яргортеплоэнерго» является управляющей организацией в АО «Ярославские энергосистемы». Оба предприятия, принадлежащие мэрии, имеют одного директора. Как пояснила депутатам заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич, такой формат слияния признан нецелесообразным и в департаменте социально-экономического развития города, и в департаменте городского хозяйства.

«На стратегической сессии была признана неэффективной реализация договора управления одной организации другой. По информации, которую я получила, после проведения текущих работ по опрессовке сетей теплоснабжения, ближе к осени данная работа будет продолжена и, возможно, у каждой организации будет самостоятельный руководитель»,— заявила Елена Гудкевич.

Аналогичным образом в Ярославле АО «Волна» управляет предприятием АО «Вознесенский», но эту связку в мэрии разбивать не собираются. И структура, отвечающая за муниципальные бани, по-прежнему будет управляющей организацией у АО, в ведении которого находится городской концертный и выставочный залы в «Казармах».

Андрей Иванов