В Петербурге вынесли приговор убийце двоих человек, пойманного после ДТП с трупом в багажнике

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении бывшего члена добровольческого спасотряда Егора Комарова, обвиненного в двух убийствах местных жителей в 2020-2021 годах. Мужчина отправится на 19 лет в колонию строгого режима. Виновными были также признаны двое его подельников по второму убийству, один из них отделался штрафом.

«Суд признал фигурантов виновными и назначил наказание: Комарову (пп. а,ж, и ч. 2 ст. 105 УК РФ) — 19 лет в ИК строгого режима; Щепановскому (п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ) - 13 лет в ИК строгого режима;

Макарову (ст. 316 УК РФ, ред. 2011 года) — штраф в 100 000 рублей. Гражданские иски удовлетворены на сумму 11 000 000 рублей»,— сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 18 июня.

При этом обвинение в поджоге гаража второй жертвы было снято, так как фигуранты возместили родственникам убитого ущерб.

«Ъ-СПб» подробно писал о деле Комарова, Щепановского и Макарова. 20 ноября 2021 года на трассе «Сортавала» Mitsubishi Galant врезалась в отбойник, и из ее багажника выпал труп мужчины с почти полностью отрезанной головой. На следующий день полиция задержала сбежавших в лес водителя и пассажира, ими были Комаров и Щепановский. Как установило следствие, молодые люди в ходе личного конфликта зарезали 50-летнего мужчину, но скрыть преступление не сумели. В ходе следственных действий Комаров признался, что ранее убил другого человека в Мурино якобы с целью попробовать человеческое мясо.

О деталях истории читайте в материале «Ъ-СПб» «Жертву убийства не сумели спрятать».

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