Созданный школьниками «Сириуса» первый космический зондовый микроскоп запустили на орбиту

На орбиту с космодрома Восточный запустили спутник с первым в мире сканирующим зондовым микроскопом, созданный при участии школьников Образовательного центра «Сириус». «Нанозонд-1» был выведен вместе с космическим аппаратом «Метеор-М», сообщает пресс-служба Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба образовательного центра «Сириус» Фото: пресс-служба образовательного центра «Сириус»

«Зондовый микроскоп необходим для того, чтобы определить, какое воздействие оказывается на поверхность космических аппаратов в космосе. Это нужно, чтобы в дальнейшем усовершенствовать материалы для их изготовления»,— говорится в сообщении.

Над созданием спутника несколько лет трудилась команда ученых и исследователей из МИЭТ, завода «Протон» в Зеленограде и ОГУ имени Тургенева. В 2021 году к работе присоединились участники научно-технологической программы «Большие вызовы» Сириуса.

Учащиеся создали прототип космического сканирующего зондового микроскопа и специальные антенны, которые будут принимать данные о воздействии космической среды на поверхность летательных аппаратов.

Школьники будут анализировать поступающие с микроскопа данные и оценивать состояние различных материалов, находящихся в космосе.

Тат Гаспарян

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