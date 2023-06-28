В Свердловской области могут начать компенсировать услуги ЖКХ учителям и медикам

Власти Свердловской области планируют рассмотреть вопрос о компенсации платы за услуги ЖКХ школьным учителям, воспитателям детских садов и медработникам, включая средний медперсонал. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил на форуме молодежи «УТРО».

По словам главы региона, вопрос о компенсации затрат на ЖКХ будет рассматриваться в законодательном собрании региона во время формирования бюджета на 2024 год. Евгений Куйвашев отметил, что данное предложение ранее обсуждалось неоднократно.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области значительно повысили цены на услуги ЖКХ. В большинстве муниципалитетов тарифы на электричество выросли не более чем на 9,5%. Цены за газ и воды также подняли до 9%. При этом сборы за капремонт выросли на 41%.

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