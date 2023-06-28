С начала года южноуральцы заключили более 2 тыс. социальных контрактов

Жители Челябинской области с начала этого года по 22 июня заключили 2008 социальных контрактов. Об этом сообщила в telegram-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт. Замглавы региона уточнила, что 595 контрактов направлены на поиск работы, 968 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 322 – на ведение личного подсобного хозяйства, 123 – на другие мероприятия, которые нужны заявителям для преодоления трудных жизненных ситуаций.

«Любопытная тенденция: из тех, кто оформляет соцконтракт для ведения предпринимательской деятельности, половина договоров заключена с женщинами. Кто-то оформляет ИП, кто-то выбирает статус самозанятого»,- отметила Ирина Гехт. В качестве примеров бизнеса, который открыли женщины с помощью социальных контрактов, она привела ветеринарный кабинет для домашних животных в Аргаяше и мини-питомник в Ашинском районе, обеспечивающий дачников посадочным материалом.