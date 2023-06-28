В Сочи на летний период увеличили количество пригородных поездов

В Сочи на летний период увеличили количество электропоездов «Ласточка» пригородного сообщения. Об этом объявила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Всего на территории муниципального образования ежедневно выполняют 75 пригородных рейсов. Среди них два новых рейса по маршруту «Сочи — Роза Хутор — Сочи» и пять продленных рейсов по маршрутам «Лазаревская — Роза Хутор», «Аэропорт Сочи — Лазаревская», «Имеретинский курорт — Лоо», «Лоо — Имеретинский курорт» и «Сочи — Аэропорт Сочи — Сочи».

«Для быстрых и комфортных поездок между районами Сочи рекомендуем гражданам отдать предпочтение пригородным электропоездам. Это значительно сократит время в пути, особенно в пиковые утренние и вечерние часы»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта Вячеслав Бауэр.

С 1 июня по 30 сентября текущего года поезда, следующие по направлению «Сочи — Аэропорт — Сочи», будут совершать дополнительную остановку на станции «Известия».

Анастасия Донскова

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