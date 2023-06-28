Верховный суд не нашел дискриминации в порядке зачисления иностранцев в детсады

Верховный суд (ВС) подтвердил законность порядка зачисления в детский сад детей иностранных граждан: разрешается в случае предоставления родителем документа о праве на законное пребывание в России. Об этом сообщает РАСПИ со ссылкой на участников слушания.

В ВС РФ обратился уроженец Афганистана Султани Реза, пишет РАСПИ. Он получил отказ при попытке записать своего ребенка в детский сад, поскольку у него нет разрешения на пребывание в стране. По его мнению, эта норма дискриминирует иностранцев, поскольку россияне не доказывают законность своего нахождения в стране, а статус родителя не должен отражаться на жизни детей.

«Стоит начать с того, что гражданам России не нужно доказывать законность своего нахождения в стране. Это абсурдное утверждение само по себе. А о противоречии принципам образования в стране — мы можем довести все до полнейшего абсурда: привести ребенка вообще без документов и заявить — ''учите'', ведь у нас все ''общедоступно и бесплатно''»,— сказал представитель Минпросвещения Виктория Панькова.

Верховный суд пришел к выводу, что требование о разрешении на пребывание в России необходимо для «нормализации очередности». Так, указали в суде, первоначально в детские сады должны зачислять живущих поблизости детей, а затем детей из других районов и населенных пунктов, в связи с чем руководству необходимы документы о регистрации.