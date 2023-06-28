На Суперкубке России в Казани ожидается 24 тысячи болельщиков

В Казани на Суперкубке РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА ожидается примерно 24 тыс. болельщиков. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

«На прошлой неделе был большой визит сюда команды РФС. Приезжали представители Зенита и ЦСКА. ЦСКА говорило о том, что только организованных болельщиков у них порядка 12 тыс. человек», — отметил господин Леонов, добавил, что столько же примерно будет болельщиков и от питерской команды.

Сама игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене». Матч стартует в 17:00.

"Ъ-Казань"