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На трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк произошло смертельное ДТП

В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк водитель иномарки погиб в аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла днем 28 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомашиной Daewoo Nexia.

Как сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии водитель автомобиля Daewoo погиб на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Андрей Пугачев

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