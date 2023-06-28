На трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк произошло смертельное ДТП

В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк водитель иномарки погиб в аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла днем 28 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомашиной Daewoo Nexia.

Как сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии водитель автомобиля Daewoo погиб на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Андрей Пугачев