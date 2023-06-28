На Кубани пенсионерка нашла на улице сумку с полумиллионом рублей

В станице Пластуновской Динского района 67-летняя женщина обнаружила у продуктового магазина мужскую сумку, внутри которой лежало 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Кроме денег внутри сумки лежали документы владельца, однако женщина от них избавилась. На следующий день она отправилась за покупками, но не успела потратить найденные деньги, ее задержали полицейские.

Оставшиеся деньги вернули владельцу, а в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анастасия Донскова

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