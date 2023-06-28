Adalytics: Google вводила рекламодателей в заблуждение по количеству просмотров

Корпорация Google могла вводить десятки рекламодателей в заблуждение по поводу количества просмотров их рекламных роликов на сайтах и в приложениях. Собственное расследование об этом опубликовала аналитическая платформа Adalytics. По ее мнению, это могло стоить рекламодателям миллиардов долларов. По данным Adalytics, нарушения правил имели место с 2020 года. В Google уже назвали этот доклад «крайне неточными утверждениями».

В докладе Adalytics речь идет об инструменте TrueView, запущенном Google и позволяющем размещать рекламные видеоролики на YouTube, на сторонних сайтах и в приложениях, а также отслеживать реальные просмотры этой рекламы. TrueView учитывает только просмотры дольше 30 секунд (или всего ролика, если он короче), со звуком и т. д. Среди рекламодателей, использующих этот инструмент,— Европарламент, American Express, TikTok, Disney+, IBM, HBO Max, Pizza Hut, Reuters, Wired.

Аналитики Adalytics пришли к выводу, что использование TrueView на сторонних сайтах и в приложениях не соответствовало собственным стандартам Google. Например, в некоторых случаях эту рекламу показывали не на весь экран, а в углу или в другом окне, в других случаях видео воспроизводилось без звука или же воспроизводилась только реклама без основного видео. В каких-то случаях пользователи просто не могли отключить рекламу после пяти секунд просмотра, так как такая кнопка была скрыта, хотя TrueView обещает рекламодателям именно такой формат.

В некоторых случаях для рекламодателей стала неожиданностью доля воспроизведения их рекламы непосредственно в YouTube и на сторонних сайтах и приложениях: в одном из случаев лишь 20% приходилось на YouTube. Причем и сами сторонние сайты и приложения часто были сомнительными. При подготовке доклада в Adalytics использовали разные источники, включая данные других рекламных аналитических платформ, а также опросы десятков рекламодателей, пользующихся TrueView.

Яна Рождественская