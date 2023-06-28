Путин отправится в Дагестан для проведения совещания по вопросам туризма

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 июня, проведет в Дагестане совещание о развитии туристической отрасли в стране, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщил представитель Кремля в ходе конференц-колла, во второй половине дня 28 июня Владимир Путин будет «работать в Махачкале».

«Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведет совещание»,— пояснил Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о запланированной поездке президента, «весь график Владимира Путина идет по плану».

Как подчеркнул господин Песков, в совещании с участием главы государства примут участие главы Минэкономики и Минтранса России Максим Решетников и Виталий Савельев, также с докладом на мероприятии выступит глава Дагестана Сергей Меликов. Помимо совещания по развитию туристической отрасли, как ожидается, Владимир Путин в ходе поездки в Дагестан также проведет личную встречу с главой республики.

Александр Кислов