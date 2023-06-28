Смольный и ЗакС Петербурга подписали совместный план работы на два года

Правительство Санкт-Петербурга и городское Законодательное собрание подписали Совместный план законопроектной работы на 2023-2024 годы, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Подписи под документом поставили спикер парламента Александр Бельский и глава города Александр Беглов.

Как отметил господин Беглов, аналогичный план, подписанный в прошлом году, «дал хороший результат». В его исполнение было принято почти 450 нормативно-правовых актов, из которых 150 — законы Санкт-Петербурга. В частности, были внесены изменения в Социальный кодекс города, а Смольный получил полномочия по принятию мер поддержки участников СВО и их семей.

«Мы находились в условиях серьезного экономического давления, определенные обязательства накладывало проведение СВО. Все решения принимались быстро, оперативно, но самое главное — мы не остановили развитие нашего города»,— отметил в свою очередь Александр Бельский.

В новом плане стороны сохранили курс на развитие социальной сферы и городской экономики. В частности, внимание будет уделяться поддержке детям без попечения родителей и сиротам, планируются изменения в жилищном законодательстве и утверждение программы государственных гарантий бесплатной медпомощи.

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