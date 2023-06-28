Владимир Нетесов: расходная часть бюджета Воронежской области на 2023 год превысила 200 млрд рублей

Воронежская областная дума в ходе заседания 28 июня одобрила очередные изменения главного финансового документа региона на 2023 год. Теперь доходная часть бюджета составят 164,8 млрд руб., а расходная - 203,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как объяснил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов, необходимость внесения поправок связана с уточнением объема поступлений доходов региональной казны и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств. «Все они согласованы с Минфином»,- констатировал спикер.

«Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 7,7 млрд руб. (составят 164,8 млрд), расходы – почти на 9,6 млрд руб. (203,9 млрд руб.). В том числе, собственные доходы увеличиваются в целом на 5,7 млрд руб., а поступления из федерального бюджета – на 1,06 млрд руб. Кроме того, более чем на 909 млн руб. увеличиваются безвозмездные поступления от государственных организаций»,– пояснил Владимир Нетесов.

Дефицит бюджета в целом вырастает на 1,8 млрд руб., превысив 39 млрд руб. «Он является исключительно техническим и имеет гарантированные источники погашения»,- заверил председатель облдумы. По его словам, полученные федеральные средства в соответствии с отраслевой принадлежностью распределяются в расходной части бюджета.

Так, 135,5 млн руб. направляются на реализацию региональных проектов в сфере туризма, 230,6 млн руб. – на переоборудование транспортных средств на использование метана в качестве топлива, 780,6 млн руб. дополнительно поступят на строительство «мегашколы» в связи с ростом цен на строительные материалы. Еще почти 730 млн руб. направляется на поддержку аграрных предприятий. 604,5 млн руб. от ППК «Фонд развития территорий» пойдут на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья». Дополнительно к этим средствам почти 494 млн руб. на эти же цели софинансируют из областной казны.

В облдуме также рассказали, что за счет собственных средств и перераспределения (в том числе резервных средств областного бюджета) увеличиваются ассигнования на рост оплаты труда бюджетникам более чем на 1,5 млрд руб. И еще 2,7 млрд руб. направляются «различным департаментам на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции».

Кроме того, 2,4 млрд руб. получает департамент дорожной деятельности. В их числе 648 млн руб. дополнительно - на ремонт автомобильных дорог местного значения, 355 млн руб. – на строительство дорожной развязки по улице Остужева, еще почти 139 млн руб. - на возведение автодорог местного значения, 219 млн руб. - на закупку передвижных комплексов фото-видеофиксации. Помимо этого, еще 1 млрд руб. за счет кредита на опережающее финансирование департамент сможет направить в этом году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

В департаменте промышленности и транспорта распределятся 2 млрд руб. В том числе, за счет средств специального казначейского кредита на 800 млн руб. будет произведено обновление автобусного парка организаций пассажирского транспорта. Еще 35 млн руб. направят на оснащение автобусов средствами видеонаблюдения и видеозаписи.

1,8 млрд руб. получит департамент ЖКХ и энергетики. В этих средствах заложены 700 млн руб. на реализацию проекта реконструкции Петровской набережной в Воронеже в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Свыше 1,17 млрд руб. направляется департаменту образования региона, основная часть средств пойдет на капитальный ремонт учреждений и приведение территорий образовательных организаций «к нормативным требованиям».

Также 482,7 млн получит департамент здравоохранения: 135 млн руб. – на капремонт областных учреждений здравоохранения, почти 79 млн руб. – на специальные соцвыплаты медработникам, а остальное - на приобретение медицинского оборудования, лекарств и медизделий, а также на содержание объектов здравоохранения.

119,3 млн руб. предусмотрены региональному департаменту культуры, в том числе, почти 109 млн руб. - на капремонт областных и муниципальных учреждений, модернизацию детских школ искусств и 10 млн руб. – на проведение международного Воронежского анимационного фестиваля.

Расходы на реализацию областной адресной инвестпрограммы, которая направлена на строительство и реконструкцию соцобъектов и инфраструктуры региона, в 2023 году увеличены почти на 951 млн руб. Общий объем программы теперь превышает 32,3 млрд руб., напомнили в парламенте региона (при этом областные средства в ней превышают 25,1 млрд руб.).

Владимир Зоркий