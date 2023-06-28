Стоимость квадратного метра в новостройках Ижевска выросла на 7% за год

В столице Удмуртии в июне стоимость квадратного метра жилья в новостройках достигла 90,6 тыс. руб. Ценник за месяц стал меньше на 1%, однако за год вырос на 7%, сообщает пресс-служба Циан.Аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом по России в первом полугодии 2023 года средние номинальные цены предложения в новостройках увеличились на 3% — с 133 до 137 тыс. руб. При этом ценник значительнее вырос в Сочи, Краснодаре и Махачкале — 10%. Кроме того, стоимость выросла на 8-10% в некоторых рынках с относительно невысокими базовыми ценами, в том числе в Кирове, Ярославле, Перми и Рязани.