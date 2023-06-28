У ярославской соборной мечети появится подсветка

Ярославскую соборную мечеть будут оборудовать архитектурно-художественной подсветкой. Об этом в своем телеграм-канале заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсветка мечети в Ярославле

Фото: ЕИС «Закупки» Подсветка мечети в Ярославле

Фото: ЕИС «Закупки»

Работы по подсветке здания на улице Победы начнутся 10 июля. По словам господина Евраева подсветка мечети заработает уже в августе. Работы по подсветке в Ярославской области сейчас ведутся по двум государственным контрактам. Мечеть делают в рамках контракта стоимостью 205 млн руб.

Работы по 29 объектам, указанным в данном контракте, должны быть выполнены до 1 сентября 2023 года. Вместе с мечетью делают дом актера на улице Максимова, Арсенальную башню, Сретенскую церковь на улице Свободы, лютеранскую кирху и другие объекты.

Андрей Иванов