СМИ: Под Казанью несколько человек госпитализировали с отравлением

В поселке Октябрьский в Зеленодольском районе произошло отравление троих мужчин. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент произошел сегодня, 28 июня, в одном из домов поселка. По данным издания, там отдыхала компания из троих мужчин и троих женщин. Вскоре трое мужчин почувствовали себя плохо. В итоге они потеряли сознание. Один из пострадавших скончался, двоих других увезли в больницу.

Детали ЧП выясняются, по информации источника, причина произошедшего связана с отравлением алкоголя. Официальной информации пока нет.

"Ъ-Казань"