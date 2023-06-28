В Сочи нашли мужчину, заблудившегося во время поисков матери в лесу

В Сочи обнаружили мужчину, заблудившегося в горном лесу во время поисков пожилой матери. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Поиски проходили в лесной местности в районе села Калиновое озеро. Сообщается, что при себе у мужчины была рация, с помощью которой он передал свои координаты другим участникам поисковой операции.

«Сотрудники ЮРПСО МЧС России прошли по отрогу хребта Алек в район пещер Географическая и Величественная, но мужчину там не обнаружили. Чуть позже с заблудившимся вновь удалось установить радиосвязь. Мужчина, думая, что идет навстречу спасателям, ушел еще дальше от них»,— говорится в сообщении.

Заблудившегося обнаружили в двух километрах от пещеры Дарья у хребта Алек.

Поиски 69-летней женщины, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов, продолжается на протяжении трех последних дней. Спасатели обследовали 13 кв. км леса, осмотрели гроты, скальники и каньоны.

Анастасия Донскова

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