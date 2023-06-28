В Краснодаре на улице Аэропортовской горит здание на площади 100 квадратных метров

В краевой столице на улице Аэропортовской спасатели тушат крупный пожар. По данным Kub Mash, горит отдел продаж автосалона «Трансфор» (дилер «Лады»). В самой компании эту информацию «Ъ-Кубань» не подтверждают.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что горит неэксплуатируемое здание. Пламенем объято 100 кв. м. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Погибших и пострадавших нет.

В 14:47 пожар был локализован на площади 120 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 43 человека личного состава и 14 единиц техники.

Андрей Пугачев