В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве продавщицы цветочного павильона

Сотрудники СУ СКР и ГУ МВД по Пермскому краю раскрыли убийство продавщицы цветочного павильона в Краснокамске. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сообщение об обнаружении в торговом павильоне тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в Краснокамский следственный отдел вечером 26 июня. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначены необходимые судебные экспертизы.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий преступление в кратчайшие сроки было раскрыто, подозреваемый в убийстве установлен и задержан. Им оказался безработный, ранее судимый 39-летний местный житель. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в цветочный павильон и потребовал у женщины-продавца букет цветов, после чего нанес ей множественные удары ножом. После совершенного преступления злоумышленник уехал в Соликамск.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.