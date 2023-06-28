«Главное, чтобы они в своих идеях не скатились в радикальную повестку»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Янкин

Фото: предоставлено автором Юрий Янкин

Фото: предоставлено автором

«Новые люди» и Партия роста объявили о создании политического союза, который, по задумке их лидеров Алексея Нечаева и Бориса Титова, должен стать платформой для широкой коалиции «всех прогрессивных сил России», готовых противостоять «архаичным» политическим тенденциям и инициативам — в частности, реставрации плановой экономической системы. О перспективах глобального успеха подобного объединения говорит политтехнолог, эксперт краснодарского Центра политических исследований и технологий Юрий Янкин.



«Объединение политических партий происходит, как правило, не от хорошей жизни. Это бывает из-за кризиса жанра, отсутствия внятной повестки и потери электората. То же самое относится к Партии роста и "Новым людям".

С момента начала специальной военной операции они так и не выработали свою повестку. Не смогли ничего внятного предложить бизнесу, который они ставят во главу угла и пытаются защищать его интересы. Если в той же Партии роста Борис Титов является уполномоченным по правам предпринимателей, то "Новые люди" идеологическую линию для себя так и не выработали — ни с гуманитарной помощью, ни с поддержкой бизнеса в период СВО, ни с поддержкой молодых людей. Каждый из их основных спикеров тянет одеяло на себя и придерживается своих личных политических идей и амбиций.

Подобный альянс — скорее всего, политтехнологический ход с целью привлечь к себе внимание, возможно, объединить электорат в надежде на то, что на грядущих выборах 2023 года в законодательные собрания в ряде регионов они смогут набрать какие-то проценты и протолкнуть нескольких своих кандидатов.

Однако сама формулировка, с которой они объявили о своем альянсе, является критичной и неконструктивной в текущих условиях. Я понимаю, что они имеют в виду. У бизнеса действительно есть проблемы из-за санкций, существуют сложности с логистикой и так далее. И в этих партиях говорят об излишнем популизме, кардинальных мерах, которые принимаются в Госдуме и негативно влияют на экономику страны. Но насколько это востребовано в глобальном политическом масштабе — сказать сложно.

Представители бизнеса вообще не сильно любят ходить на выборы. Как правило, явка на избирательные участки состоит из молодых людей, которые пришли туда первый раз или чем-то заинтересовались, либо из людей в возрасте 55+. Поэтому лично я не вижу перспектив и смысла такого альянса для обеих партий.

Понятно, что они подготовят свою экономическую программу и будут готовиться к президентским выборам — сейчас все партии так или иначе к ним готовятся. Естественно, им нужно выдвинуть какого-либо единого кандидата, так как обе политические партии представлены в Госдуме. Главное, чтобы они в своих идеях и чаяниях не скатились в радикальную повестку».

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