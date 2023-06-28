На Кубани планируют сократить до 5 количество зон деятельности регоператоров по обращению с отходами

5 июля завершатся общественные обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории Сириус. На официальном сайте регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) опубликован соответствующий проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц закрывается сегодня, 28 июня. Не позднее 30 июня поступившие предложения должны быть размещены на официальном сайте регионального минТЭК и ЖКХ. Далее территориальная схема будет согласовываться с федеральными и региональными министерствами и ведомствами.

Одно из принципиальных изменений, которое предусматривает проект новой террсхемы,— укрупнение зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Из существующих 11 зон предлагается сформировать пять: Северную, Западную, Восточную, Юго-Восточную и Юго-Западную. Процесс должен быть завершен до 1 декабря 2023 года.

К Северной зоне (регоператор «Чистая станица») предлагается отнести Староминский, Ейский, Каневской, Щербиновский, Кущевский, Ленинградский, Павловский, Крыловский районы.

К Западной (регоператор «Мусороуборочная компания») — город Краснодар, Динской, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский, Кореновский, Славянский, Красноармейский районы.

К Восточной (регоператор «ЭкоЦентр») — город Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский, Успенский, Усть-Лабинский, Выселковский, Тбилисский, Мостовской, Отрадненский, Тихорецкий, Новопокровский, Белоглинский районы.

К Юго-Восточной (регоператор «Крайжилкомресурс») — города Сочи и Горячий Ключ, Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы, федеральную территорию Сириус.

К Юго-Западной — города Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы. В настоящее время на территории этих муниципалитетов работают два регоператора — «ЭкоЮг» и «Экотехпром».

В краевом минТЭК и ЖКХ «Ъ-Кубань» сообщили, что механизм укрупнения зон деятельности регоператоров еще обсуждается.

«Укрупнение зон деятельности региональных операторов планируется осуществить в соответствии с поручением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Благодаря этому планируется достигнуть инвестиционного взаимодействия и обеспечить бесперебойную работу системы обращения с твердыми коммунальными отходами на вверенных территориях. Это когда на одной территории будет действовать один региональный оператор, который обеспечит строительство нового современного объекта по обращению с отходами»,— отметили в министерстве.

Региональные операторы, опрошенные изданием, от официальных комментариев воздержались. Участники рынка обращения с отходами края, с которыми побеседовал «Ъ-Кубань», считают, что в рамках правового поля изменение границ технологических зон возможно только через расторжение действующих договоров с региональными операторами. Либо добровольное, либо за выявленные грубые нарушения при осуществлении деятельности. Далее должны быть объявлены новые конкурсные отборы региональных операторов для укрупненных пяти зон. Конкурсные отборы проводятся на электронной площадке torgi.gov.ru, подать заявку на участие могут любые компании, соответствующие требованиям, в том числе из других регионов России.

Кроме того, в проекте новой территориальной схемы обращения с ТКО перечислены новые участки для размещения мусороперерабатывающих производств в Абинском, Динском, Брюховецком, Ленинградском, Крымском районах, Армавире, Геленджике и Сочи.

Наталья Нестеренко

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