В Ленобласти обсудят вопрос возведения оборонительной линии от Финляндии

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Андрей Гардашников предложил построить оборонительную линию на границе с Финляндией, передает 28 июня областной портал 47news.

По словам господина Гардашникова, регион должен сменить стратегию развития и больше работать с бизнесами из Петербурга и других регионов России.

«Вы все знаете, что Финляндия вступила в НАТО, такого не было никогда. И возможно, нам скоро нужно будет строить оборонительную

линию. На это тоже нужны средства»,— заявил областной парламентарий.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении финских властей построить забор на границе с Россией. Всего за 3-4 года планируется возвести заграждение длиной 130-260 км для борьбы с массовой нелегальной иммиграцией. Стоимость сооружения оценивают в «сотни млн евро».

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