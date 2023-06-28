На Алтае правоохранители проводят проверку после отравления школьников алкоголем

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку по сообщению об отравлении детей спиртными напитками. «Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, реализации алкоголя подросткам», — указывается в сообщении надзорного ведомства. Свою проверку инициировал Следственный комитет.

Сегодня СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что в Бийском районе Алтайского шесть несовершеннолетних отравились коктейлями, в состав которых входил алкоголь, подросткам была оказана медицинская помощь.

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Илья Николаев