В Нижнем Тагиле смертность превзошла рождаемость практически в два раза

Смертность в Нижнем Тагиле в 2022 году составила 5186 человек, а рождаемость — 2660 человек, говорится в докладе мэра Владислава Пинаева, опубликованном на сайте администрации города.

Всего естественная убыль населения в прошедшем году составила 2526 человек. Число уехавших из города (5,3 тыс. человек) превысило число прибывших жителей (4 тыс. человек). Население города по итогам 2022 года составило 336,9 тыс. человек.

По сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году, смертность сократилась (тогда она превысила 7 тыс. человек). При этом в результате миграции в 2021 году прибавилось 75 жителей, тогда как в 2022 миграционная убыль превысила 1 тыс. человек.

Анна Капустина